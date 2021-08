L'emploi profite de l'été et bondit aux Etats-Unis en juillet

Washington (awp/afp) - Le marché de l'emploi américain a montré un dynamisme inattendu en juillet malgré les difficultés de recrutement, ce qui devrait réjouir Joe Biden mais ces progrès pourraient être mis à mal par la propagation du variant Delta.

Près d'un million d'emplois (943.000) ont été créés le mois dernier. La saison estivale, propice aux sorties et vacances, après la vaccination menée tambour battant au printemps, a permis aux bars, restaurants, hôtels, ou encore parcs de loisirs, de reprendre vie.

"En juillet, des créations d'emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l'hôtellerie, dans l'éducation et dans les services professionnels et commerciaux", a commenté le département du Travail.

Le taux de chômage recule pour le deuxième mois consécutif, tombant à 5,4%.

Joe Biden doit s'exprimer à 10H30 locales (14H30 GMT) sur ce rapport très attendu, véritable baromètre de la reprise américaine. L'emploi est une de ses priorités et il compte, pour assurer une reprise économique durable, sur deux plans d'investissements massifs.

Le premier, qui concerne les infrastructures, pourrait faire l'objet d'un vote au Sénat ce week-end. Mais son parcours sera loin d'être terminé: il lui faudra ensuite une nouvelle approbation du Sénat, puis de la Chambre des représentants, avant d'être définitivement adopté et de pouvoir recevoir la signature du président américain.

Inégalités

Car malgré ces bons chiffres, l'économie américaine a encore besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à se remettre des ravages provoqués par le Covid-19.

Ainsi, il manque toujours 5,7 millions d'emplois comparé à février 2020. Le taux de chômage était au plus bas en 50 ans, à 3,5%, mais le début de la pandémie aux Etats-Unis et les mesures brutales de confinement prises alors, avaient abouti au licenciement de plus de 20 millions de personnes.

Et les inégalités restent très élevées, puisque le taux de chômage des minorités noire et hispanique est aussi toujours bien plus élevé que celui des blancs.

En outre, le taux de participation au marché de l'emploi, de 61,7%, est stable depuis des mois, inférieur de 1,6 point de pourcentage à celui de février 2020.

Cela montre que de nombreuses personnes sont encore en dehors des statistiques de l'emploi, les freins au retour à l'emploi restant nombreux: enfants à garder, fréquences et horaires toujours réduits des transports en commun, mais aussi craintes liées au virus, renforcées avec la circulation du variant Delta.

Certains employeurs et responsables politiques pointent également du doigt les allocations chômage plus généreuses versées pour faire face à la pandémie, estimant que ces aides incitent les chômeurs à rester chez eux plutôt qu'à chercher un emploi.

La moitié des Etats du pays les a ainsi diminuées ou supprimées, sans attendre leur expiration début septembre. Pour attirer les candidats au recrutement, les entreprises, elles, augmentent les salaires, qui grimpent pour le quatrième mois d'affilée.

Réouverture des écoles

"Le rythme de la croissance de l'emploi s'est accéléré malgré le risque posé par les variants du virus", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef pour High Frequency Economics. Dans une note, elle évoque la possibilité que les écoles ne rouvrent pas en personnes.

Ces chiffres reflètent la situation au début du mois de juillet, quand les données sont recueillies. Le variant Delta -- qui touche essentiellement les personnes non vaccinées -- était alors perçu comme une menace moins imminente pour l'économie américaine. Il apparaît désormais comme une épée de Damoclès, de nombreux Américains étant réticents à se faire vacciner.

Une deuxième rentrée des classes en virtuel ralentirait encore le retour à l'emploi, notamment des femmes.

Pour éviter de nouvelles fermetures, les entreprises annoncent, elles, les unes après les autres que leurs employés auront l'obligation de se faire vacciner, et une dose minimum sera requise à New York pour les clients et salariés des restaurants en intérieur, et salles de sport ou de spectacle.

La situation du marché de l'emploi est également surveillée de près par la Banque centrale américaine (Fed), dont un des mandats est le plein emploi.

Des progrès jugés suffisants signifieraient réduire son soutien à l'économie, c'est-à-dire ralentir ses achats d'actifs et, à plus long terme, relever ses taux directeurs.

afp/rp