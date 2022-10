L'emploi ralentit un peu aux Etats-Unis, mais pas assez face à l'inflation

Washington (awp/afp) - Le marché de l'emploi a montré en septembre aux Etats-Unis quelques signes d'un ralentissement attendu dans la lutte contre l'inflation, mais il est resté très solide, et le taux de chômage est même revenu à son niveau d'avant la pandémie.

L'économie américaine a ainsi créé moins d'emplois le mois dernier: 263.000, contre 315.000 en août, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Avec des nouvelles embauches notamment dans les secteurs des loisirs, de l'hôtellerie et des services de santé.

Mais c'est surtout du côté des salaires horaires qu'il faut regarder, pour observer un signe de ralentissement. En effet, ceux-ci ont augmenté de 5% sur un an, leur rythme le moins élevé décembre 2021.

Les employeurs, qui font face à une importante pénurie de main d'oeuvre, proposent en effet des salaires de plus en plus élevés pour attirer les candidats et conserver leurs salariés. Et cela contribue à alimenter l'inflation.

Le taux de chômage, en revanche, a légèrement baissé, retombant à 3,5%, son niveau de juillet, qui était aussi celui d'avant la pandémie, le plus bas en 50 ans. Il était de 3,7% en août.

Le président américain Joe Biden a salué dans un tweet "un signe encourageant que nous passons à une croissance stable et soutenue". "Et il y a plus d'Américains que jamais qui travaillent. Il reste encore beaucoup à faire pour faire croître notre économie pour tous, mais nous progressons", a-t-il ajouté.

Il doit faire un discours sur ce thème à 13H35 (17H35 GMT), depuis une usine du constructeur automobile Volvo à Hagerstown (Maryland).

"Turbulences à venir"

La situation de l'emploi est scrutée à la loupe, car elle est liée à la lutte contre l'inflation. Une dégradation du marché de l'emploi est ainsi, paradoxalement, souhaitée et attendue.

"Le marché du travail américain continue de ralentir, mais rien n'indique qu'il cale", a commenté Nick Bunker, économiste pour le site de recherche d'emplois Indeed, estimant qu'"il pourrait y avoir des turbulences à venir, mais le marché du travail continue de naviguer".

Cependant, le taux de participation, qui avait un peu augmenté en août, réjouissant les employeurs en mal de main d'oeuvre, a enregistré un léger recul en septembre, à 62,3% (-0,1 point).

Et les inégalités persistent. Ainsi, le taux de chômage des travailleurs noirs reste près de deux fois supérieur à celui des blancs (5,8% contre 3,1%).

La banque centrale américaine (Fed) est à la manoeuvre pour combattre l'inflation. Elle relève les taux d'intérêt pour faire ralentir l'économie en décourageant la consommation et l'investissement, au risque cependant de provoquer une récession.

"Nous commençons à voir les effets des hausses de taux de la Fed, mais le marché du travail est toujours extrêmement solide", a tweeté Heidi Shierholz, présidente de l'Economic policy institute (EPI), un centre de réflexion progressiste.

"Bases d'un marché du travail solide"

Ces chiffres devraient conforter la Fed, qui y verra "une raison de poursuivre son rythme agressif de resserrement" des conditions financières, anticipe Kathy Bostjancic, cheffe économiste pour Oxford Economics, dans une note.

Plusieurs responsables de l'institution monétaire ont récemment réaffirmé que la solidité du marché de l'emploi leur donne de la marge pour frapper fort contre l'inflation.

"La politique doit rester centrée sur le rétablissement de la stabilité des prix, qui jettera également les bases d'un marché du travail solide et durable", avait ainsi averti jeudi Lisa Cook, une gouverneure de la Fed.

Mais plusieurs économistes progressistes mettent en garde contre les effets que pourraient avoir de nouveaux relèvements des taux.

"Il faut un certain temps pour que des taux d'intérêt plus élevés aient un impact important. (...) La Fed a déjà fait assez pour assurer une forte baisse de l'inflation. Elle devrait suspendre les augmentations de taux (et doit être prête à les réduire)", souligne Heidi Shierholz.

"La Réserve fédérale devrait surveiller ces tendances de près pour s'assurer qu'elle n'agit pas trop fort et ne provoque pas une récession inutile et douloureuse", renchérit Elise Gould, économiste à l'Institut de politique économique (EPI), un centre de réflexion américain.

La prochaine réunion du comité monétaire de la Fed est prévue les 1er et 2 novembre. D'ici là, les données sur l'inflation de septembre auront été publiées.

En août, la hausse des prix avait ralenti à 8,3% sur un an, mais a été généralisée, hormis pour l'essence à la pompe, selon l'indice CPI, qui fait référence. La Fed privilégie une autre mesure, l'indice PCE, qui avait montré une hausse des prix de 6,2% sur un an, avec même une accélération sur un mois.

afp/rp