L'emploi salarié a stagné au 2e trimestre

L'économie française a créé 12.500 emplois nets au dernier trimestre - avec un solde positif de 24.300 dans le privé et négatif de 11.800 dans la fonction publique - contre 47.500 (48.000 annoncé précédemment) au premier trimestre.

Si elle se retrouve en situation de création nette d'emplois pour le treizième trimestre consécutif, le chiffre publié est le plus faible depuis le 3e trimestre 2015.

Quant aux suppressions nettes d'emplois dans la fonction publique, il s'agit d'un plus haut depuis le 3e trimestre 2011.

L'Insee a revu en baisse les créations d'emplois du premier trimestre dans le privé, annoncées à 31.000 dans sa première estimation "flash" publiée le 10 août.

Sur les douze mois à fin juin, les créations nettes d'emplois atteignent 207.600, un plus bas depuis le deuxième trimestre 2016.

Au deuxième trimestre, la croissance de l'emploi salarié dans les services marchands a atteint 0,2% (contre 0,3% au premier trimestre), avec 23.400 créations nettes de postes. L'intérim a accusé sa première baisse depuis l'été 2014 avec 2.900 postes de moins sur trois mois

Parallèlement, l'industrie a encore perdu 2.200 postes après 400 au premier trimestre.

Dans la construction, les créations nettes se sont poursuivies au même rythme qu'au premier trimestre (+5.000).

Sur un an, 194.900 emplois ont été créés dans les services, dont 49.500 dans l'intérim, 25.300 dans la construction et 5.000 dans l'industrie. Mais 21.300 ont été détruits dans les services non marchands (dont 28.700 dans le public) en raison notamment de la baisse des contrats aidés.

Dans un communiqué distinct, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) - qui ne prend en compte ni l'emploi à domicile ni l'emploi agricole dans son étude - estime la hausse des effectifs salariés du privé à 0,1% au deuxième trimestre.

Elle fait également état d'une progression du salaire moyen par tête de 0,7% sur le trimestre, après +0,4% au premier trimestre, et de 2,1% sur un an.

Au total, la masse salariale du secteur privé a progressé de 0,9% au deuxième trimestre, soit au même rythme qu'au premier trimestre, et de 3,6% sur un an.

