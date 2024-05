La Banque d'Angleterre a envoyé un nouveau signal selon lequel les coûts d'emprunt baisseront plus tôt et plus fortement en Europe qu'aux États-Unis, ce qui laisse présager des changements majeurs sur les marchés, les investisseurs jouant sur le fossé qui se creuse de part et d'autre de l'Atlantique en matière de politique monétaire.

Les investisseurs considèrent que les actions et la dette européennes seront à la tête des marchés mondiaux cette année, car les baisses de taux stimulent les dépenses, la baisse de l'inflation fait fructifier les obligations et l'affaiblissement des monnaies stimule les exportations.

Les traders ont augmenté les paris pour un assouplissement au Royaume-Uni après que la BoE ait maintenu jeudi ses taux à 5,25 %, leur plus haut niveau depuis 16 ans, tout en réduisant ses prévisions d'inflation, ce qui a fait baisser la livre sterling et augmenter les actions.

Cela s'est produit après que la Suède a réduit ses taux pour la première fois depuis 2016, tandis que la Suisse a réduit ses taux en mars et que la Banque centrale européenne a annoncé une réduction en juin. En revanche, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux à un niveau élevé plus longtemps.

"C'est le pivot européen", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macro chez Lombard Odier Investment Management (Suisse), qui est positif sur les actions européennes et britanniques. Depuis 2020, les États-Unis se taillent la part du lion dans la progression des actions mondiales.

Paul Flood, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Newton Investment Management, a déclaré qu'il achetait des actions britanniques pour des raisons de valorisation et qu'il était positif sur les obligations d'État britanniques parce qu'il y avait plus de possibilités de réduction des taux de la BoE à l'avenir.

LES COLOMBES VOLENT

L'indice britannique FTSE 100, axé sur les exportations, a atteint un nouveau record après la réunion de la BoE. L'indice européen Stoxx 600 est en hausse de 2 % depuis le début de la semaine et devrait connaître sa meilleure semaine depuis janvier.

Les marchés monétaires tablent sur un total d'environ 55 points de base (pb) de réduction des taux de la BoE d'ici la fin de l'année, 70 pb de la BCE et seulement 43 pb de la Fed, toujours aux prises avec une forte inflation.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie américaine progresse de 2,5 % cette année, contre 0,5 % dans la zone euro et 0,4 % au Royaume-Uni, alors que les dépenses publiques somptuaires, baptisées "Bidenomics", stimulent l'investissement mais augmentent la dette et le déficit.

En termes de dynamique de croissance, les investisseurs considèrent que l'Europe s'en sort mieux, ce qui est de bon augure pour les actifs de la région à long terme.

"L'Europe accélère réellement, bien qu'à partir d'une base plus faible, à un moment où l'économie américaine se refroidit à partir d'un point de départ plus fort", a déclaré Hugh Gimber, stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management.

Selon d'autres stratèges, les investisseurs se demandent si les États-Unis vont s'essouffler.

Mais à court terme, si les États-Unis peuvent augmenter leur dette et leur déficit, les taux resteront probablement plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, a déclaré Kit Juckes, stratège à la Société Générale.

PIVOTS RISQUES

Selon les investisseurs et les analystes, les obligations d'État européennes pourraient surperformer les États-Unis, mais resteront probablement volatiles, car l'évolution de l'inflation à l'échelle mondiale reste imprévisible.

La BoE, la BCE et d'autres banques centrales européennes pourraient regretter de s'être montrées trop dovish trop tôt, a déclaré M. Ielpo de Lombard Odier.

Aux États-Unis, la Fed a envoyé un signal fort en décembre, indiquant que des réductions de taux étaient à venir, mais elle s'est ensuite montrée plus optimiste après que les conditions financières sont devenues euphoriques et que l'inflation a stagné au-dessus de son objectif.

Les obligations britanniques ont perdu 3,1 % cette année, contre 2,1 % aux États-Unis et 1,2 % dans la zone euro, selon les données du LSEG.

Neil Mehta, gestionnaire de portefeuille chez BlueBay Asset Management, a déclaré que la société n'aimait pas les obligations britanniques, en partie à cause de l'inflation relativement élevée.

Le rendement du gilt britannique à deux ans, sensible aux taux, a perdu 3 points de base après la décision de la BoE, à 4,28 %, alors que les prix de la dette se sont légèrement raffermis.

La BoE s'est écartée de la politique de la Fed pour la dernière fois en août 2016, lorsqu'elle a réduit ses taux d'un quart de point pour protéger l'économie du Brexit, alors que la Fed était en attente et se préparait à augmenter ses taux.

La BCE a été une colombe qui a maintenu ses taux en dessous de zéro de 2014 à 2022, mais elle a suivi la Fed depuis.

Le thème de la divergence devrait surtout se manifester sur les marchés des devises, a ajouté M. Mehta, le dollar restant fort, ce qui constitue un risque supplémentaire pour l'inflation en Europe en raison de la hausse des prix à l'importation. L'euro a perdu 2,6 % depuis le début de l'année pour s'établir à 1,07 dollar, tandis que la livre sterling a baissé d'environ 2 %.

Matthew Swannell, économiste chez BNP Paribas, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un risque particulier pour le Royaume-Uni, dont le principal partenaire commercial est l'Union européenne.

"Nous pensons donc que la Banque d'Angleterre peut agir avant la Réserve fédérale, et que la BCE peut faire de même", a-t-il déclaré.