L'emprunt brut de l'Inde pour l'exercice 24 pourrait être inférieur aux prévisions - économistes

Cependant, il y a des chances que la banque centrale verse au gouvernement un dividende plus élevé, ce qui pourrait permettre une surprise lors de la présentation du budget le 1er février.

Les emprunts bruts du gouvernement devraient atteindre un niveau record de 16 trillions de roupies (environ 196 milliards de dollars) pour l'année fiscale se terminant en mars 2024, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

La société ICICI Securities Primary Dealership prévoit des emprunts nets du gouvernement de 12,5 trillions de roupies pour le prochain exercice financier. En outre, des obligations d'une valeur de 4 000 milliards de roupies devraient être remboursées au cours de cette année.

Normalement, ces remboursements sont ajoutés aux emprunts nets pour obtenir les emprunts bruts prévus. Cependant, cette année, certaines de ces échéances concernent des obligations émises pour donner aux États une compensation pour la TPS, ont déclaré les économistes Prasanna A et Abhishek Upadhyay dans une note.

"Environ 760 milliards de roupies d'obligations de compensation de la GST arrivent à échéance au cours de l'exercice 24. Une fois que nous les avons éliminées, le 'véritable' emprunt brut s'élève à 15,8 trillions de roupies", ont estimé les économistes.

L'Inde a emprunté 1,1 trillion de roupies et 1,59 trillion de roupies en 2020-21 et 2021-22, respectivement, pour prêter aux États et compenser un manque à gagner dans la perception des impôts.

Après ajustement pour le remboursement de ces obligations en 2022-23, l'IDFC First Bank prévoit des emprunts bruts de 15,50 trillions de roupies.

Cette année financière, le gouvernement a échangé des obligations d'une valeur de 1 000 milliards de roupies avec le marché et la Reserve Bank of India (RBI) en remplaçant les obligations arrivant à échéance dans les prochaines années par des titres à plus longue échéance.

"L'émission brute de G-sec peut être réduite davantage en utilisant une combinaison de commutations avec le marché et la RBI", ce qui pourrait faire baisser l'emprunt brut à 15,1 trillions de roupies, a déclaré l'économiste de la IDFC First Bank, Gaura Sen Gupta, dans une note.

Il y a aussi la possibilité d'une surprise sur le paiement des dividendes de la RBI au gouvernement lors du prochain exercice financier.

La RBI, qui déclarera un dividende après le 31 mars, aurait probablement enregistré des bénéfices plus élevés en raison d'importantes ventes en dollars.

Depuis 2018/19, la RBI compare les ventes de dollars à son coût historique d'achat de dollars, qu'IDFC First Bank estime à 62,3.

"Le dividende de la RBI est susceptible d'être soutenu par des ventes en dollars plus élevées, avec des ventes brutes qui suivent à 180 milliards de dollars pour avril-novembre, contre 97 milliards de dollars pour l'exercice 22", a déclaré Sen Gupta.

Selon Madhavi Arora, économiste chez Emkay Global Financial Services, cela pourrait permettre à la RBI de transférer un dividende de près de 1 000 milliards de roupies au gouvernement, augmentant ainsi ses revenus et lui permettant de maîtriser ses emprunts. (1 $ = 81,6350 roupies indiennes)