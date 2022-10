L'enchère du matin - un point sensible du marché ?

Jamie McGeever vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Chuchotez le, mais les marchés pourraient bien se trouver dans une sorte de " sweet spot " en ce moment, offrant la possibilité de quelques semaines de répit et de rebonds de taille décente.

Ok, peut-être quelques jours jusqu'à ce que la prochaine crise se pointe le bout du nez et que le service normal de 2022 reprenne. Mais il y a une lueur d'espoir.

C'est un nouveau trimestre, et après trois trimestres de misère, s'il y a jamais eu un moment pour les investisseurs de faire une pause et même de remettre quelques jetons sur la table, c'est maintenant. Les actifs financiers sont (relativement) bon marché.

Beaucoup de mauvaises nouvelles sont intégrées dans les prix. Par exemple, l'entrée en récession des États-Unis dans les 12 à 18 prochains mois fait désormais l'objet d'un consensus écrasant. Les indices de surprises économiques de Citi, à l'exception de EM, sont pour la plupart revenus en territoire positif à des sommets d'environ trois mois.

Idem pour le resserrement des banques centrales. D'une manière générale, l'équilibre des risques doit maintenant certainement être que les décideurs politiques soient moins agressifs par rapport aux attentes du marché plutôt que plus.

Jusqu'à 50 points de base de resserrement de la Fed ont été retirés de la courbe des contrats à terme américains 2023 ces derniers jours - le taux implicite pour décembre prochain est descendu jusqu'à 4,03 % lundi.

La clé de ce phénomène est une forte baisse des prévisions d'inflation. Les taux d'équilibre sur les horizons américains de deux, cinq et dix ans sont tombés à environ 2,15 % lundi, le plus bas en 18 mois et très près de l'objectif de 2 % de la Fed.

Cela ne veut pas dire que la voie est libre. Loin de là. Et la liquidité en Asie cette semaine sera faible en raison de la pause de la Golden Week en Chine et du jour férié à Hong Kong mardi.

Mais les vagues du marché sont un peu moins agitées, et de Wall street aux actifs brésiliens en passant par la livre sterling, les investisseurs ont commencé le quatrième trimestre sur l'offensive.

Principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

Inflation au Japon (septembre)

Décision sur les taux d'intérêt en Australie (hausse de 50 points de base attendue)

PMI de la Corée du Sud (septembre)

Discours de Williams, Logan, Mester, Jefferson et Daly de la Fed.