La quantité d'électricité produite par les parcs éoliens aux États-Unis est tombée lundi à son niveau le plus bas depuis 33 mois, obligeant les producteurs d'électricité à faire tourner les centrales au gaz naturel pour faire fonctionner les climatiseurs pendant les chaudes journées d'été.

Ces dernières années, une grande partie de l'argent investi par les entreprises du secteur de l'énergie dans la nouvelle production a été consacrée aux sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Mais lorsque le vent s'arrête de souffler et que le soleil ne brille pas, le gaz reste nécessaire pour maintenir la lumière allumée.

L'énergie éolienne dans les 48 États inférieurs a produit environ 335 753 mégawattheures (MWh) le 22 juillet, soit le niveau le plus bas depuis le 4 octobre 2021, selon les données préliminaires de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Lorsque le vent n'a pas soufflé, les compagnies d'électricité brûlent généralement plus de gaz, car c'est la seule grande source d'énergie vers laquelle elles peuvent se tourner rapidement pour fournir plus d'énergie afin de maintenir la fiabilité.

La demande d'électricité devrait continuer à augmenter à mesure que les entreprises technologiques construisent de nouveaux centres de données et que les consommateurs utilisent davantage d'électricité pour alimenter les voitures et chauffer les maisons et les entreprises. La fiabilité devient donc de plus en plus importante à la suite de pannes mortelles, comme le gel de février 2021 qui a privé des millions de personnes au Texas d'électricité, de chauffage et d'eau pendant plusieurs jours.

Les parcs éoliens sont en passe de ne produire en moyenne que 4 % de l'électricité cette semaine, contre 7 % la semaine dernière, 12 % jusqu'à présent en 2024 et 10 % en 2023. Les centrales au gaz produisent en moyenne 48 % de l'électricité cette semaine, contre 46 % la semaine dernière, 40 % jusqu'à présent en 2024 et 41 % en 2023.

Il n'est pas inhabituel que l'énergie éolienne diminue pendant les mois d'été, mais ce mois-ci a été particulièrement mauvais pour l'énergie éolienne.

Six des dix jours où l'énergie éolienne a été la plus faible depuis le début de l'année se sont produits en juillet. À titre de comparaison, seuls deux des dix jours les plus bas ont été enregistrés au cours de la même période en 2023.

L'énergie éolienne a produit environ 11 % de l'électricité nationale en 2023 et est en passe de produire environ 11 % en 2024 et 2025, selon les projections de l'EIA.

Mais la quantité d'énergie éolienne produite est tombée à 425,0 milliards de kilowattheures (kWh) en 2023, contre un record de 434,0 milliards de kWh en 2022, ce qui représente la première baisse annuelle de l'énergie éolienne produite depuis 1998. L'EIA prévoit toutefois que l'énergie éolienne atteindra 447,5 milliards de kWh en 2024.

Cette baisse de la production d'énergie éolienne est d'autant plus surprenante que de nombreux nouveaux parcs éoliens ont été construits ces dernières années.

Les entreprises énergétiques ont ajouté environ 53,3 gigawatts (GW) d'énergie éolienne au cours des cinq dernières années (2019-2023), portant la capacité éolienne totale à environ 147,6 GW à la fin de 2023, selon les données de l'EIA. Cela représente une augmentation moyenne d'environ 9 % par an au cours des cinq dernières années.

Un gigawatt équivaut à environ un million de foyers américains. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Franklin Pau et Diane Craft)