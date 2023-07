Les actions de Toronto, fortement axées sur les ressources, ont ouvert en baisse lundi, entraînées par le déclin des actions des secteurs des matériaux et de l'énergie, les prix des matières premières ayant baissé après que les données économiques chinoises, plus faibles que prévu, aient fait craindre une baisse de la demande de la part du plus grand consommateur de métaux.

À 9 h 31 ET (13 h 31 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 54,87 points, soit 0,27 %, à 20 207,2.