L'énergie renouvelable en Grande-Bretagne atteint un nouveau sommet, les combustibles fossiles augmentent également

La production globale à partir de sources renouvelables a plus que quadruplé au cours de la dernière décennie. L'éolien, le solaire, la biomasse et l'hydraulique sont les principales sources d'énergie renouvelable.

Les combustibles fossiles ont toujours une part plus importante, fournissant 42 % de l'électricité de la Grande-Bretagne en 2022, ce qui était sa plus grande contribution au panorama des combustibles du pays depuis 2016.

Iain Staffell, de l'Imperial College London, et auteur principal du rapport, a déclaré que 2022 avait été "une année comme aucune autre pour l'industrie énergétique".

Bien que les énergies renouvelables fournissent "plus d'énergie verte et bon marché que jamais", a-t-il déclaré, le public ressent la douleur des prix du gaz, qui ont bondi en réponse aux perturbations de l'approvisionnement liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

La Grande-Bretagne, à l'instar d'autres pays européens, a prolongé la durée de vie des unités de production d'électricité au charbon pour tenter d'assurer un approvisionnement adéquat lors des pics de demande hivernaux, alors que les importations d'électricité de la Grande-Bretagne sont tombées à zéro en 2022, contre 8 % des approvisionnements en 2021, a indiqué M. Drax.

Le pays a considérablement réduit sa dépendance au charbon, la forme de production d'électricité la plus intensive en carbone. Le National Grid a déclaré que 0,7 % de la production provenait du charbon en novembre, contre 11,3 % à la même époque en 2017.

En un jour de mai, les énergies renouvelables ont fourni près de 73 % de l'électricité au réseau, selon le rapport.

La montée en puissance des énergies renouvelables a permis de réduire les émissions de carbone de la Grande-Bretagne de 2,7 millions de tonnes par rapport à l'année précédente, selon le rapport de jeudi.

Un autre rapport de Drax, autrefois fortement dépendant du charbon et aujourd'hui le plus grand producteur d'énergie renouvelable de Grande-Bretagne par sa production, a déclaré qu'entre 2010 et 19, la Grande-Bretagne a réduit ses émissions de carbone provenant de son réseau électrique plus loin et plus rapidement que toute autre grande économie.