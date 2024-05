Les fermes solaires ont généré moins de 6 % de l'électricité produite par les services publics aux États-Unis en 2023, mais cette part annuelle sous-estime largement le rôle essentiel que joue l'énergie solaire en permettant aux entreprises d'électricité d'accélérer les efforts de transition énergétique.

Au quotidien, les centrales solaires peuvent avoir une influence tellement perturbatrice sur les flux d'électricité du système que les services publics ont été contraints de développer des capacités permettant de réduire rapidement la production d'autres sources et de stocker l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure.

L'agilité et l'ingéniosité qui en résultent dans l'ensemble du secteur de l'énergie contribuent à leur tour à accélérer les efforts de transition énergétique au niveau mondial en obligeant les systèmes électriques à s'adapter plus efficacement aux fortes variations de la production d'énergie propre.

L'offre de toutes les formes d'énergie renouvelable étant appelée à croître rapidement, les services publics qui apprennent aujourd'hui à maximiser le volume d'énergie solaire dans les systèmes de production seront les mieux placés pour contribuer à l'évolution des systèmes énergétiques dans les décennies à venir.

PLUS PROPRE, MAIS PLUS VOLATILE

Aucune autre source d'énergie propre n'est en mesure de créer à la fois les opportunités et les défis qu'implique l'augmentation rapide de l'offre d'énergie solaire.

La part globale de l'énergie solaire dans la production d'électricité aux États-Unis est peut-être actuellement faible, mais elle croît rapidement, avec une augmentation de 155 % entre 2018 et 2023, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Ce taux de croissance est à comparer aux 56 % d'expansion de l'énergie éolienne et aux 22,4 % d'augmentation de la production des centrales au gaz naturel au cours de la même période.

Pour tenir compte de l'augmentation de l'offre d'énergies renouvelables et respecter les engagements de réduction des émissions du secteur de l'électricité, les services publics américains ont réduit la production d'électricité à partir de charbon de 41 % entre 2018 et 2023, ce qui a ramené la part du charbon dans le mix électrique d'environ 30 % à 16 %.

Mais en remplaçant une part aussi importante de l'énergie de base produite par le charbon par des quantités croissantes d'énergie renouvelable intermittente produite par les fermes solaires, le système électrique américain est devenu plus volatile et plus propre au cours des cinq dernières années.

FAITES PLACE NETTE !

Le système électrique californien est le meilleur exemple de la volatilité résultant de l'augmentation rapide de la production d'énergie solaire.

Premier producteur d'énergie solaire aux États-Unis, la Californie a augmenté sa production de 72 % entre 2018 et 2023, et dépend de l'énergie solaire pour environ 28 % de son approvisionnement en électricité, selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

L'État représente également environ 25 % de l'électricité nationale produite à partir de l'énergie solaire.

Mais transformer l'abondant ensoleillement de l'État en électricité utilisable sans fausser les marchés de l'énergie est un défi permanent.

Alors que de plus en plus de centrales solaires ont été connectées au réseau californien au cours de la dernière décennie, les prix de l'électricité dans l'État ont subi une pression croissante au milieu de la journée, lorsque la production solaire atteint son maximum.

Le problème est d'autant plus grave que le pic de production solaire coïncide avec la période où la demande est traditionnellement la plus faible. Les compagnies d'électricité ont donc été contraintes de baisser les prix de l'électricité afin d'équilibrer les besoins du système jusqu'à ce que la production solaire diminue plus tard dans la journée.

La forme de la "courbe du canard" qui en résulte pour les prix de l'électricité est devenue un phénomène bien connu au cours des dernières années, la distorsion involontaire de la dynamique du marché causée par l'excédent d'énergie solaire ayant été largement dénoncée en 2023 par les opposants à la transition énergétique.

Le volume de la production solaire californienne a encore augmenté jusqu'à présent en 2024, la production d'électricité solaire jusqu'au 23 mai étant supérieure de 27 % à celle de la même période en 2023, selon les données de LSEG.

La répartition inégale de cette production entraîne des contorsions quotidiennes dans le mix de production d'électricité de l'État, l'énergie solaire représentant 0 % de la production d'électricité avant le lever du soleil et plus de 70 % pendant les heures les plus ensoleillées de la journée.

Les prix de l'électricité en Californie continuent de subir de fortes pressions pendant les heures de pointe de la production solaire, devenant régulièrement négatifs pendant certaines périodes, car le mécanisme de fixation des prix du marché tente d'attirer la demande et de décourager la production à partir d'autres sources.

CONTREFORT DE BATTERIE

Pour atténuer l'impact du déséquilibre du système causé par l'emballement de la production solaire, les services publics californiens ont déployé des réseaux de batteries à grande échelle qui peuvent absorber l'énergie excédentaire pendant les périodes de production solaire de pointe, pour la décharger lorsque le soleil se couche.

Le réseau de batteries est encore en cours de développement, mais il couvre déjà environ 20 % des besoins du système californien pendant la période de pointe de la demande, juste après l'arrêt de la production solaire et lorsque les personnes qui rentrent du travail augmentent la demande d'électricité des ménages.

Les batteries réduisent également la nécessité d'importer de l'électricité en Californie pendant ces périodes de pointe, ce qui diminue la tension électrique régionale et permet à la Californie d'être moins dépendante des États voisins pour son approvisionnement en électricité.

Le système de batteries de la Californie sert également d'outil d'apprentissage pour les autres réseaux électriques qui sont également confrontés à l'impact d'une offre solaire trop importante et trop précoce.

Parallèlement à l'utilisation accrue de compteurs d'énergie intelligents, qui encouragent les consommateurs à augmenter leur consommation d'électricité lorsque l'offre est la plus abondante, tous les services publics américains apprennent des méthodes essentielles pour s'adapter à la croissance rapide de la production solaire et se préparent à progresser davantage dans la transition énergétique.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.