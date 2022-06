L'engagement de la Fed à réduire l'inflation est "inconditionnel", déclare M. Powell.

"C'est inconditionnel", a déclaré M. Powell devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis lorsqu'il a été interrogé sur l'engagement de la Fed à lutter contre l'inflation qui, selon la mesure préférée de la banque centrale, atteint plus de trois fois son objectif de 2 %.

"Nous devons vraiment rétablir la stabilité des prix ... car sans cela, nous ne pourrons pas avoir une période soutenue d'emploi maximum où les bénéfices sont répartis très largement", a-t-il déclaré. "C'est quelque chose que nous devons faire, que nous devons faire".

Le témoignage de Powell a marqué la deuxième journée consécutive au cours de laquelle il a été mis sur la sellette par les législateurs du Congrès au sujet des efforts de la Fed pour contrôler l'inflation, qui suscite des craintes d'un fort ralentissement économique ou d'une récession et d'une forte hausse du chômage.

Mercredi, M. Powell a déclaré à la commission bancaire du Sénat américain que la Fed n'essayait pas de provoquer une récession, mais qu'elle était "certainement une possibilité", les récents événements mondiaux échappant à son contrôle, notamment l'impact de la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19, rendant plus difficile de maîtriser l'inflation sans provoquer un ralentissement.

Les pressions sur les prix continuent de s'accumuler depuis des mois, obligeant la Fed à accélérer son resserrement des conditions financières pour tenter de refroidir la demande tout en espérant que certains problèmes de chaîne d'approvisionnement commencent à se démêler cette année.

La semaine dernière, la Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de trois quarts de point de pourcentage - sa plus forte hausse depuis 1994 - pour le porter dans une fourchette de 1,50 % à 1,75 %, et a signalé que son taux directeur passerait à 3,4 % d'ici la fin de l'année.

Lors d'une conférence de presse tenue le 15 juin, M. Powell a déclaré que la banque centrale devrait très probablement relever les taux de 50 ou 75 points de base lors de sa prochaine réunion en juillet. Depuis lors, d'autres responsables de la Fed se sont fait l'écho de sa position sur le fait de ramener les coûts d'emprunt en territoire légèrement restrictif dans un bref délai.

Certains sont allés plus loin.

La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré jeudi qu'elle était favorable à une augmentation de 75 points de base en juillet, suivie d'augmentations de 50 points de base lors des "prochaines" réunions suivantes, une trajectoire de hausse des taux plus agressive que celle envisagée par la plupart de ses collègues banquiers centraux.

Les économistes interrogés par Reuters en début de semaine prévoyaient que la Fed procéderait à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le mois prochain, suivie d'une hausse d'un demi-point de pourcentage en septembre, sans retour à des hausses d'un quart de point de pourcentage avant novembre au plus tôt.

PAS D'OUTILS DE PRÉCISION

Il y a déjà quelques signes timides d'assouplissement d'un marché du travail américain encore chaud. Les données publiées jeudi montrent que les nouvelles demandes d'allocations de chômage, qui ont atteint leur plus bas niveau en 53 ans en mars, ont légèrement diminué la semaine dernière, tandis qu'un indicateur clé de l'activité manufacturière et des services s'est refroidi pour atteindre sa plus faible croissance en cinq mois.

Interrogé par les membres du panel de la Chambre jeudi, M. Powell a déclaré qu'il y avait un risque que les actions de la Fed entraînent une hausse du chômage. Le taux de chômage américain s'est établi à 3,6 % en mai.

"Nous n'avons pas d'outils de précision", a-t-il déclaré, "donc il y a un risque que le chômage augmente, à partir de ce qui est historiquement un niveau bas cependant. Un marché du travail avec un taux de chômage de 4,1% ou 4,3% reste un marché du travail très solide."

Dans le même temps, M. Powell a toutefois déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance économique américaine s'accélère au cours du second semestre de l'année après un début d'année 2022 morose.