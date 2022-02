L'énorme chute du cours de l'action Meta secoue les valeurs technologiques mondiales

Meta devait perdre un cinquième de sa valeur boursière, effaçant environ 200 milliards de dollars, ce qui réduirait de près d'un pour cent la valeur boursière de l'indice Nasdaq Composite et d'environ 0,5 % celle du S&P 500.

Cette énorme chute fait suite à une prévision désastreuse de Meta, qui a mis en cause les changements apportés par Apple en matière de protection de la vie privée et la concurrence accrue de rivaux comme TikTok.

La société anciennement connue sous le nom de Facebook a également signalé une baisse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens par rapport au trimestre précédent, pour la toute première fois.

"Facebook a été un désastre total".

Daniel Ives, directeur général de Wedbush Securities.

"Je pense que Facebook a une bataille semblable au Mont Everest, une ascension difficile pour retrouver la croissance, et parce que ce que nous voyons du côté de la publicité numérique, les problèmes de confidentialité, la concurrence de TikTok. Vous savez, c'est une entreprise, elle change de nom, mais la stratégie et la motivation restent les médias sociaux. Et c'est une phase sombre en termes de ce que nous avons vu du trimestre. "

Les actions dites FAANG, comprenant Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet de Google, ont vu environ 400 milliards de dollars de valeur boursière disparaître au cours des premières semaines de cette année, les investisseurs s'attendant à ce que le resserrement de la politique de la Réserve fédérale érode les valorisations faramineuses du secteur.

La déception suscitée par les résultats de Meta et la chute des actions qui a suivi ont rappelé l'éclatement de la bulle technologique de 2000.

Si les pertes de jeudi se maintiennent, la chute marquera la pire perte journalière du géant des médias sociaux depuis son entrée en bourse en 2012.