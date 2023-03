Dans la plus ancienne ville de raffinage de l'Ouest américain, Phillips 66 promet un avenir plus vert en arrêtant le traitement du pétrole brut et en construisant une énorme usine de diesel renouvelable, à l'avant-garde d'une tendance mondiale.

Ce plan, annoncé en 2020, a d'abord été bien accueilli par les résidents fatigués par une histoire de pollution et de fuites toxiques. Mais certains sont devenus sceptiques au fur et à mesure que les détails du projet jetaient le doute sur les avantages environnementaux de la rénovation du complexe vieux de 127 ans et situé sur un terrain de 1 100 hectares à Rodeo, en Californie.

L'affirmation initiale de la société selon laquelle elle réduirait de moitié les gaz à effet de serre ne correspond pas au rapport sur l'impact environnemental du projet, publié par les autorités de régulation du comté, qui fait état d'une réduction de 1 %, selon un calcul effectué par Reuters à partir des données d'émissions contenues dans le rapport. De plus, le raffinage des sous-produits pétroliers pourrait se poursuivre dans le cadre d'un projet secondaire.

Par ailleurs, la production de diesel renouvelable nécessitera une augmentation du trafic maritime et ferroviaire, ce qui accroîtra les émissions et les risques de déversement. La conversion nécessite également d'augmenter l'utilisation du gaz naturel pour produire l'hydrogène nécessaire à la fabrication du biocarburant.

Cette dynamique et d'autres variables soulèvent des questions quant à la commercialisation par Phillips 66 du diesel renouvelable en tant que carburant vert et font qu'il est impossible de dire si et dans quelle mesure la refonte de la raffinerie réduira la pollution communautaire, ont déclaré trois experts environnementaux indépendants à Reuters.

L'impact environnemental du projet servira de test pour des installations similaires dans le monde entier. Selon le cabinet de conseil en énergie Stratas Advisors, plusieurs dizaines de nouvelles usines de production de diesel renouvelable sont prévues aux États-Unis. La plupart d'entre elles seront des reconversions de raffineries de pétrole. Selon Stratas, la capacité de production pourrait tripler d'ici à 2026, pour atteindre 6 milliards de gallons. L'Europe et l'Asie connaissent des tendances similaires.

La conversion de Rodeo pourrait être "un modèle ou une mise en garde", a déclaré Gwen Ottinger, professeur associé au Centre pour la science, la technologie et la société de l'université de Drexel, qui a étudié la surveillance de la pollution de l'air à Rodeo.

Les représentants de Phillips 66 affirment que le projet, baptisé Rodeo Renewed, permettra de réduire de manière significative certains polluants réglementés et entraînera d'importantes réductions des gaz à effet de serre lorsque le biocarburant sera brûlé dans les véhicules. Le directeur général de la raffinerie, Jolie Rhinehart, a déclaré que le diesel renouvelable est l'option la plus propre pour le transport de marchandises par camion.

"Le camionnage lourd est un aspect vital de notre mode de vie dans ce pays et dans ce monde", a-t-elle déclaré. "Le diesel renouvelable est le moyen le moins polluant d'alimenter l'énergie dont nous avons besoin pour faire rouler nos camions.

Mme Rhinehart a ajouté que les émissions provenant directement de l'usine, qui affectent les résidents locaux, seraient "considérablement réduites" grâce au projet.

Certains habitants de Rodeo s'inquiètent du fait que cette révision pourrait devenir un nouveau chapitre d'une longue histoire de pollution locale. Située de l'autre côté de la baie, face au paysage urbain étincelant de San Francisco, Rodeo est l'exemple même des problèmes post-industriels. Outre l'usine Phillips 66, la zone a accueilli une deuxième raffinerie de pétrole, une fonderie de plomb et une usine de dynamite. Des devantures de magasins vacantes et des voitures rouillées jonchent le boulevard menant à une plage trop toxique pour la baignade. La communauté, située dans le comté de Contra Costa non incorporé, présente des concentrations de maladies, de pauvreté et de sites contaminés beaucoup plus élevées que la plupart des autres communautés de Californie.

"Elle aurait pu être le joyau du comté", a déclaré Janet Callaghan, une habitante de Rodeo. Mais au fil des ans, la pollution industrielle a transformé Rodeo en une véritable poubelle de Contra Costa.

Maureen Brennan, membre du comité de surveillance de l'air de Rodeo, a qualifié le projet de biocarburants d'expérience aux bénéfices environnementaux incertains. Après avoir d'abord applaudi le projet, elle a déclaré : "J'ai commencé à me rendre compte que nous n'avions pas les moyens de faire des économies : "J'ai commencé à réaliser que nous étions en fait les cobayes du monde entier".

ESTIMATIONS CONTRADICTOIRES DE LA POLLUTION

Le diesel renouvelable est fabriqué à partir de matières premières telles que l'huile de soja, le suif de bœuf ou l'huile de cuisson usagée. Il peut être utilisé dans les poids lourds sans modification du moteur. L'usine Phillips 66 pourrait également produire d'autres biocarburants.

Le conseil de surveillance du comté a approuvé en mai le projet, qui devrait entrer en service au début de l'année 2024.

Bernardo Fallas, porte-parole de Phillips 66, a déclaré que la différence entre les estimations de l'entreprise et celles du comté en matière de gaz à effet de serre s'explique principalement par le fait que les régulateurs du comté ont inclus des projections de pollution pour cinq unités de traitement de raffineries de combustibles fossiles pour lesquelles l'entreprise a l'intention de conserver ses permis d'exploitation. La société a exclu ces unités qui, selon M. Fallas, ne fonctionneront pas lorsque le projet de biocarburants démarrera. Phillips 66 n'a pas encore décidé si et comment les unités de traitement des combustibles fossiles fonctionneraient à l'avenir.

M. Fallas a toutefois confirmé que Phillip 66 envisageait de traiter le slurry oil, un sous-produit du pétrole brut résiduel lourd, en utilisant la cokéfaction de la raffinerie. M. Fallas a indiqué que le traitement de l'huile de vidange permettrait de produire des matériaux nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Le comté a déclaré dans un communiqué que le traitement de l'huile de vidange "ne serait pas compatible" avec la modernisation de la raffinerie qu'il a approuvée en mai, et qu'il devrait faire l'objet d'un examen réglementaire supplémentaire.

Le rapport d'impact environnemental du comté a estimé les émissions de gaz à effet de serre en supposant que les émissions de l'unité de cokéfaction et des quatre autres unités resteraient inchangées, une approche que l'étude a qualifiée de prudente. Il a également pris en compte les émissions dues à l'augmentation prévue de la consommation de gaz naturel et à l'augmentation prévue des transports vers l'usine.

L'affirmation a également fait son chemin dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment dans la circulaire annuelle de sollicitation de procurations et dans une poignée de documents 8-K.

Les déclarations de l'entreprise à la SEC ont toutefois baissé l'allégation de 50 % après la publication du projet de rapport d'impact sur l'environnement en octobre 2021. L'entreprise a déclaré qu'elle avait actualisé son message pour "assurer la cohérence" avec le rapport.

Bien que Phillips 66 et le comté aient fait des projections très différentes concernant la pollution par les gaz à effet de serre de l'usine de biocarburants, ils ont convenu que le projet aurait un effet bénéfique sur le climat qui irait au-delà des émissions locales de l'usine. Les biocarburants produisent moins de gaz à effet de serre que l'essence ou le diesel traditionnels lorsqu'ils sont brûlés dans les véhicules. Cela permet de réduire les émissions sur l'ensemble du "cycle de vie" du carburant, qui comprend tous les aspects de l'exploration, de la production et de la consommation. Selon le comté, le fait de ne prendre en compte que la pollution locale provenant de l'usine sous-estime les réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre de "plusieurs ordres de grandeur".

Certains chercheurs contestent toutefois cette affirmation. Ils affirment que les émissions de carbone dues au défrichage et au labourage des terres pour cultiver les matières premières des biocarburants, telles que le maïs ou le soja, compensent toute réduction des émissions d'échappement.

DES CAMIONS ET DES TRAINS REMPLACENT UN OLÉODUC

Phillips 66 prévoit que la conversion réduira les émissions de certains polluants atmosphériques réglementés au niveau fédéral, tels que le benzène, le dioxyde de soufre et les particules. Les émissions d'oxyde de soufre devraient baisser de 80 % par rapport aux niveaux de 2019 et la pollution par des particules plus importantes de 20 %, a indiqué M. Fallas, citant le rapport d'impact environnemental.

Trois experts environnementaux indépendants ont déclaré qu'il est probable que certaines de ces émissions - ainsi que celles des gaz à effet de serre - diminueront simplement en raison d'une réduction de la capacité globale après la transformation. En tant que raffinerie de pétrole, l'usine a traité près de 120 000 barils par jour (bpj) de brut, soit bien plus que la capacité prévue de 80 000 bpj de matières premières pour biocarburants.

Les émissions de l'usine après conversion sont difficiles à prévoir, selon les experts environnementaux, en raison du manque de recherches sur la pollution due au traitement à grande échelle du diesel renouvelable et parce que l'entreprise n'a pas indiqué publiquement les matières premières qu'elle utilisera. Selon Mark Jacobson, professeur d'ingénierie civile et environnementale à l'université de Stanford et directeur du programme Atmosphère/Energie de l'établissement, l'opération de Phillips 66 pourrait entraîner une réduction de certains polluants par rapport au raffinage du pétrole, mais une augmentation d'autres polluants.

"Je ne m'attends à aucune amélioration", a déclaré M. Jacobson.

"Vous obtiendrez simplement un ensemble différent de produits chimiques sortant des raffineries (de biocarburants) par rapport aux raffineries traditionnelles de diesel et d'essence.

En outre, l'augmentation des transports liée à la transformation des biocarburants pourrait aggraver la pollution locale, a déclaré Ron Sahu, consultant indépendant en matière d'émissions atmosphériques.

Phillips 66 prévoit de fermer un oléoduc de 200 miles vers l'usine, ce qui entraînera un doublement des navires-citernes et un triplement des arrivées de wagons, selon le rapport d'impact sur l'environnement. Le trafic de camions diminuera globalement, mais augmentera fortement dans la partie du complexe de raffinage la plus proche de la partie la plus densément peuplée de Rodeo, ce qui mettra les habitants en contact avec davantage de particules et d'autres polluants liés au transport.

Selon le rapport, le projet entraînera également une augmentation de 29 % des émissions de gaz à effet de serre de l'usine, qui utilisera davantage de gaz naturel pour produire de l'hydrogène destiné au traitement des biocarburants.

Janet Pygeorge, 87 ans, vit à proximité des cheminées de la raffinerie. Elle se souvient d'une fuite de produits chimiques survenue en 1994 dans la raffinerie, qui appartenait alors à d'autres propriétaires, et qui a rendu malades des dizaines de milliers de personnes. Un prédécesseur de Phillips 66 a racheté la raffinerie en 2001. Depuis lors, l'usine a connu sept "accidents majeurs", notamment des incendies et des rejets toxiques, jusqu'en 2018, selon les dernières données disponibles du comté.

Ce passé rend la perspective de poursuivre l'exploitation des combustibles fossiles inquiétante pour les résidents qui l'ont vécu, a déclaré M. Pygeorge. "Cela ne me semble tout simplement pas sûr.