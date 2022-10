L'enquête de cinq ans sur les abus envers les enfants au Royaume-Uni doit rendre ses conclusions

L'Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA), l'une des enquêtes les plus importantes et les plus coûteuses jamais entreprises en Grande-Bretagne, a été mise en place en juillet 2014 à la suite d'une série de révélations horribles d'abus, dont certains remontent à plusieurs décennies.

Le scandale le plus notable concernait la star de la télévision de la BBC Jimmy Savile, autrefois l'une des célébrités les plus connues de Grande-Bretagne qui, après sa mort, a été découverte comme étant également l'un de ses abuseurs sexuels les plus prolifiques.

Les victimes se sont plaintes de dissimulations à l'instigation de puissants personnages de l'establishment, notamment des parlementaires, des espions, des officiers de police et des directeurs d'école.

L'enquête, dirigée par Alexis Jay, expert en soins sociaux, a tenu 325 audiences publiques avec 725 témoins et traité près de 2,5 millions de pages de preuves depuis son lancement en février 2017.

Plus de 6 000 victimes et survivants d'abus ont également relaté leurs expériences dans le cadre du "Projet Vérité" de l'enquête.

Celle-ci a déjà publié 19 rapports d'enquête et d'autres résultats de recherche, cataloguant les détails d'abus épouvantables dans des institutions telles que l'Église catholique, l'Église d'Angleterre et le centre politique britannique de Westminster.

Selon ses rapports, les politiciens et les dirigeants de l'église ont ignoré et activement couvert les allégations pour protéger les auteurs et leur réputation.

L'enquête elle-même a connu des revers avant d'être lancée, Jay étant la quatrième personne à être nommée pour diriger l'enquête après le départ de ses trois prédécesseurs.