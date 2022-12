L'enquête de la BCE montre une hausse des anticipations d'inflation pour l'année à venir

L'inflation a grimpé en flèche cette année en raison de la hausse vertigineuse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, et la BCE a relevé ses taux à un rythme record pour tempérer au moins les attentes à plus long terme.

Les prévisions médianes d'inflation pour les 12 prochains mois sont passées de 5,1 % en septembre à 5,4 % en octobre, tandis que les prévisions d'inflation pour les trois années à venir sont restées inchangées à 3,0 %, a déclaré la BCE sur la base d'une enquête menée auprès d'environ 14 000 personnes dans six des plus grands pays de la zone euro.

L'inflation a atteint un niveau record de 10,6 % en octobre et est tombée à 10 % le mois dernier, mais sa baisse devrait être lente avant que la désinflation ne s'accélère au second semestre.

L'augmentation des perspectives d'inflation est même intervenue alors que les consommateurs sont devenus plus pessimistes quant à la croissance et à l'emploi, a indiqué la BCE.

Les prévisions de croissance économique pour les 12 prochains mois sont passées de -2,4 % en septembre à -2,6 %, tandis que le chômage est considéré comme en hausse et que la croissance des revenus devrait suivre l'inflation.