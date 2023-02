L'enquête de la Fed auprès des agents de crédit révèle un resserrement des normes de prêt et une réduction de la demande.

La Fed a indiqué lundi dans son enquête d'opinion de janvier auprès des Senior Loan Officer que le seuil d'obtention d'un crédit a augmenté pour les entreprises commerciales et industrielles, ainsi que pour les emprunteurs immobiliers commerciaux. Dans le même temps, ces emprunteurs potentiels ont réduit leur demande de prêts.

Sur le front de la consommation, les répondants à l'enquête ont déclaré que les normes de prêt pour l'immobilier et les secteurs connexes se sont resserrées dans un contexte de baisse de la demande pour la même période. La même dynamique a joué pour les prêts automobiles, les cartes de crédit et d'autres types de prêts à la consommation.

L'enquête a également révélé que les tendances qui se sont manifestées dans le domaine des prêts bancaires à peu près au dernier trimestre de 2022 domineront en 2023. "Les banques, dans l'ensemble, ont déclaré s'attendre à un durcissement des normes de prêt, à un affaiblissement de la demande et à une détérioration de la qualité des prêts pour tous les types de prêts."

La perspective d'une demande de prêts plus faible est motivée par les changements de politique monétaire et la nécessité de naviguer dans une économie incertaine.

Les raisons les plus courantes de l'état prévu des prêts cette année "comprennent une augmentation prévue des taux d'intérêt, une baisse prévue des dépenses ou des besoins d'investissement, une détérioration prévue des conditions autres que les taux d'intérêt, une atténuation prévue des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une diminution prévue de la demande de précaution en matière de trésorerie et de liquidités", indique le rapport.

Les dernières données indiquent un ralentissement de l'économie. "Il y a eu des changements défavorables dans de nombreux détails" de l'enquête, a déclaré Daniel Silver, analyste chez J.P. Morgan, qui a ajouté que les données "semblent cohérentes avec une économie qui s'affaiblit."

Le rapport de la Fed a fait le point sur les prêts au cours d'une période où la Fed a poursuivi ses hausses de taux agressives visant à réduire les niveaux élevés d'inflation. Ces hausses de taux ont fait passer le taux cible de la banque centrale d'un niveau proche de zéro en mars dernier à un niveau compris entre 4,5 % et 4,75 % après la hausse des taux lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market de la semaine dernière.

Le rythme des hausses de taux de la Fed a été très agressif et les responsables ont déclaré que dans le cadre de leur tentative de refroidir les niveaux de surchauffe de la demande, le resserrement des conditions financières est un élément clé du processus.

"Il est important que les conditions financières globales continuent de refléter la politique de restriction que nous mettons en place afin de ramener l'inflation à 2 %", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, après la hausse de 25 points de base des taux de la Fed mercredi dernier. "Les conditions financières se sont resserrées de manière très significative au cours de l'année dernière", a ajouté M. Powell.

Cela dit, à mesure que la Fed s'est approchée de la fin probable de son cycle de hausse des taux, les conditions financières se sont un peu assouplies. Certains pensent que cela pourrait rendre la Fed plus agressive avec les hausses de taux à long terme, car elle a besoin que les conditions financières restent serrées dans le cadre de sa tentative de réduire les pressions sur les prix. Goldman Sachs a déclaré lundi que l'indice des conditions financières, étroitement surveillé, a diminué de 2,0 points de base à 99,57 au cours de la semaine dernière, en raison de la hausse des prix des actions qui a compensé la hausse du dollar.

Une étude publiée lundi par la Fed de San Francisco a averti que les conditions financières, telles que mesurées par la baisse des prix des actions et la hausse des rendements obligataires, pourraient devoir se resserrer encore davantage pour atteindre les objectifs de la Fed.