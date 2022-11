L'enquête mondiale de BofA auprès des gestionnaires de fonds révèle une angoisse de stagflation et de récession.

L'enquête mensuelle de Bofa auprès des gestionnaires de fonds mondiaux a révélé que 92 % des participants prévoient désormais une "stagflation" en 2023, 77 % d'entre eux considèrent qu'une récession est probable et, pour la première fois dans l'histoire de l'enquête, ils sont plus nombreux à prévoir une baisse plutôt qu'une hausse des rendements obligataires l'année prochaine.

L'enquête a également montré que le maintien de l'inflation à un niveau élevé reste le plus grand "risque final" pour les gestionnaires de fonds et que les deux principales "opérations à contre-courant" sont désormais les positions "longues" sur les marchés émergents et "courtes" sur le dollar américain.