Une enquête sur l'incendie qui a tué 77 personnes à Johannesburg l'année dernière a mis en cause la négligence des autorités qui ont laissé un bâtiment devenir un repaire d'armes, de meurtres, de drogues et de déchets combustibles, et qui n'ont pas évacué le bâtiment lorsqu'il est apparu clairement qu'il représentait un danger.

L'Afrique du Sud a ouvert une enquête en octobre dernier afin de déterminer les responsabilités dans l'incendie survenu le 31 août de l'année dernière dans le centre délabré de son centre commercial.

L'incendie a mis en lumière les gangs qui s'emparent des bâtiments publics abandonnés pour les louer illégalement. De nombreuses victimes ont été si gravement brûlées qu'elles ont dû être identifiées à l'aide de tests ADN.

"Aucun cas n'illustre mieux les conséquences du non-respect des obligations imposées par la loi à une municipalité que la calamité (de l'incendie)", indique le rapport.

Un porte-parole de la ville de Johannesburg n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais dans le rapport complet, que Reuters a examiné, les juges ont déclaré que la ville "reconnaît qu'elle n'a pas respecté les lois applicables".

Elle avait cependant déclaré qu'elle ne devait pas être tenue pour responsable puisque le déclin de l'immeuble avait été facilité par "la conduite illégale des résidents, les menaces proférées [...] à l'encontre de ses fonctionnaires et le détournement de l'immeuble".

Johannesburg est l'une des villes les plus inégalitaires au monde. Des banlieues aisées et verdoyantes, avec des maisons dotées de piscines privées, côtoient des quartiers informels où règnent la pauvreté et le chômage.

Panyaza Lesufi, premier ministre de Guateng, la province qui englobe Johannesburg, a promis de mettre rapidement en œuvre les recommandations du rapport.

"S'il y a une chose qui me fait passer des nuits blanches, c'est bien l'état du centre de Johannesburg", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"C'est une mise en accusation de chacun d'entre nous.

Le rapport indique que l'immeuble était régulièrement le théâtre de coups de feu, de meurtres, de trafic sexuel d'adolescents et de trafic de drogue. Un suspect avait avoué avoir allumé l'incendie pour se débarrasser d'une victime qu'il avait tuée sous l'emprise de cristaux de méthamphétamine.

Le rapport indique également que les pompiers ont été trop lents à répondre aux appels d'urgence, tandis que les autorités n'ont pas réussi à évacuer et à démolir le bâtiment, à collecter les déchets qui s'y accumulaient ou à empêcher que le matériel de lutte contre l'incendie ne soit enlevé pour être mis à la ferraille.