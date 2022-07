L'enquête sur l'émeute du Capitole américain accuse Trump d'avoir incité les extrémistes du 6 janvier

La septième audience du comité restreint de la Chambre des représentants en cinq semaines s'est concentrée sur l'attaque des extrémistes ce jour-là, notamment Oath Keepers et Proud Boys, deux groupes pro-Trump qui, selon les enquêteurs, ont aidé à planifier l'attaque, ainsi que QAnon, un mouvement de théorie du complot d'extrême droite.

"Le comité expliquera comment, dans le cadre de son ultime effort pour renverser l'élection et bloquer le transfert du pouvoir, Donald Trump a convoqué une foule à Washington, D.C., et a finalement incité cette foule à mener une attaque violente contre notre démocratie", a déclaré le président du comité, le représentant démocrate Bennie Thompson.

Les membres du comité ont déclaré que les conseillers de son administration et de sa campagne avaient dit à M. Trump qu'il avait perdu l'élection présidentielle, mais qu'il avait choisi de ne pas tenir compte de leurs conseils.

Il est en fin de compte responsable du chaos qui a suivi, ont-ils dit.

"Le président Trump est un homme de 76 ans. Il n'est pas un enfant impressionnable. (...) Il est responsable de ses propres actions et de ses propres choix", a déclaré la représentante républicaine Liz Cheney, vice-présidente de la commission.

Les sept démocrates et les deux républicains de la commission ont utilisé les audiences pour monter un dossier selon lequel les efforts de Trump pour annuler sa défaite aux élections de novembre 2020 constituent une conduite illégale, bien au-delà de la politique normale.

Trump, un républicain qui a laissé entendre qu'il pourrait briguer à nouveau la Maison-Blanche en 2024, nie tout acte répréhensible et a affirmé à tort qu'il n'a perdu qu'en raison d'une fraude généralisée qui a profité à son adversaire, le démocrate Joe Biden.

L'audience devait également examiner les liens entre les groupes militants de droite, dont les Oath Keepers, les Proud Boys et le mouvement de conspiration sur Internet QAnon, Trump et ses alliés, dont Roger Stone et Michael Flynn.

Les Oath Keepers ont assuré la sécurité de Stone, qui se décrit lui-même comme un "dirty trickster" et qui conseille Trump de temps à autre depuis des décennies, à Washington les 5 et 6 janvier 2021. Flynn, un général de l'armée à la retraite, a été le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump.

Les membres du comité ont déclaré que Trump a incité l'émeute par son refus d'admettre qu'il a perdu l'élection et par des commentaires comme son appel sur Twitter, le 19 décembre 2020, à ses partisans d'affluer à Washington pour une "grande manifestation", en disant "Soyez là, ce sera sauvage".

Ils ont également remis en question le rôle de certains membres du Congrès dans le parti républicain de Trump. Les assistants du comité ont déclaré que l'audience de mardi explorerait l'implication de certains législateurs.

L'audience comprendra un témoignage vidéo de Pat Cipollone, l'ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, qui a parlé aux enquêteurs de la commission pendant huit heures à huis clos vendredi.

LES PARTISANS DE TRUMP

L'attaque du Capitole, qui a suivi un discours prononcé par Trump lors d'un rassemblement devant la Maison Blanche, a retardé de plusieurs heures la certification de l'élection de Joe Biden, blessé plus de 140 policiers et fait plusieurs morts.

En réponse à une demande de commentaire, Stone a déclaré qu'il était confronté à la "tactique de la culpabilité par association".

Dans un courriel, il a déclaré : "Toute affirmation selon laquelle j'étais au courant à l'avance des actions illégales au Capitole, que j'y étais impliqué ou que je les ai tolérées, est fausse.

Un avocat de Flynn n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ni Flynn ni Stone n'ont été inculpés en rapport avec l'attaque du Capitole et tous deux ont invoqué leur droit constitutionnel du cinquième amendement contre l'auto-incrimination devant la commission du 6 janvier.

Trump a gracié les deux après qu'ils aient été condamnés ou aient plaidé coupable dans des affaires sans rapport avec l'attaque du Capitole.

Les Oath Keepers et les Proud Boys ont attiré l'attention nationale pendant l'administration Trump pour leur soutien au président républicain. Lors d'un débat en septembre 2020, alors qu'il faisait campagne contre Biden, Trump a exhorté les Proud Boys à "se tenir à l'écart".

Environ 800 personnes, dont des membres des deux groupes, ont été accusées d'avoir pris part à l'émeute du Capitole, avec environ 250 plaidoyers de culpabilité jusqu'à présent.

Trump et ses partisans - y compris de nombreux républicains au Congrès - rejettent le panel du 6 janvier comme une chasse aux sorcières politique, mais les partisans du panel disent qu'il s'agit d'une enquête nécessaire sur une menace violente contre la démocratie.