L'enquête sur l'émeute du Capitole américain se concentre sur les alliés de Trump et les groupes extrémistes.

La septième audience du comité de la Chambre des représentants en cinq semaines se concentrera sur les Oath Keepers et les Proud Boys, deux groupes pro-Trump qui, selon les enquêteurs, ont aidé à planifier l'attaque, ainsi que sur QAnon, un mouvement de théorie du complot de droite.

L'audience, qui débutera à 13 heures ET (1700 GMT), explorera les liens entre les deux groupes et les aides de Trump, y compris Roger Stone et Mike Flynn, selon un assistant du comité qui a parlé aux journalistes sous couvert d'anonymat.

Les Oath Keepers ont assuré la sécurité de Roger Stone, qui se décrit lui-même comme un "tricheur" et qui a conseillé Trump de temps à autre pendant des décennies, à Washington les 5 et 6 janvier. Flynn, un général de l'armée à la retraite, a été le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump.

Les sept démocrates et les deux républicains de la commission ont utilisé les audiences pour monter un dossier selon lequel les efforts de Trump pour renverser sa défaite aux élections de novembre 2020 constituent une conduite illégale, bien au-delà de la politique normale.

Ils ont également remis en question le rôle de certains membres du Congrès dans le parti républicain de Trump. Lors d'un appel avec les journalistes lundi, les assistants du comité ont déclaré que l'audience de mardi explorerait l'implication de certains législateurs.

L'attaque du Capitole, qui faisait suite à un discours prononcé par Trump lors d'un rassemblement devant la Maison Blanche ce jour-là, a retardé de plusieurs heures la certification de l'élection de Joe Biden, blessé plus de 140 policiers et fait plusieurs morts.

En réponse à une demande de commentaire, Stone a déclaré qu'il était confronté à la "tactique de la culpabilité par association".

Dans un courriel, il a déclaré : "Toute affirmation selon laquelle j'étais au courant à l'avance des actions illégales au Capitole, que j'y étais impliqué ou que je les ai tolérées, est fausse.

Un avocat de Flynn n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ni Flynn ni Stone n'ont été inculpés en rapport avec l'attaque du Capitole et tous deux ont invoqué leur droit constitutionnel du cinquième amendement contre l'auto-incrimination devant la commission du 6 janvier.

Trump a gracié les deux après qu'ils aient été condamnés ou aient plaidé coupable dans des affaires sans rapport avec l'attaque du Capitole.

ACCUSATIONS CRIMINELLES

Plusieurs membres des Proud Boys et des Oath Keepers font face à des accusations criminelles de conspiration séditieuse et doivent être jugés plus tard cette année.

Les deux groupes ont attiré l'attention nationale pendant la présidence de Trump. Trump a attiré l'attention nationale sur les Proud Boys lorsqu'il les a exhortés à "rester en arrière et à se tenir prêts" lors d'un débat en septembre 2020, alors qu'il faisait campagne contre Biden.

Environ 800 personnes ont été accusées d'avoir pris part à l'émeute du Capitole, avec environ 250 plaidoyers de culpabilité jusqu'à présent.

L'interrogatoire des témoins au cours de l'audience sera dirigé par les représentants démocrates Stephanie Murphy et Jamie Raskin. Les assistants du comité ont refusé de nommer l'un des témoins de mardi, invoquant des raisons de sécurité.

L'audition devrait comporter un témoignage vidéo de Pat Cipollone, l'ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, qui a parlé aux enquêteurs de la commission à huis clos vendredi.

La commission devait tenir une deuxième audience jeudi soir, mais les assistants ont déclaré que l'audience de mardi serait la seule de la semaine. La commission tiendra une autre audience la semaine prochaine, ont-ils dit.

Trump, qui a laissé entendre qu'il pourrait à nouveau briguer la Maison Blanche en 2024, nie tout acte répréhensible et a affirmé à tort qu'il n'a perdu qu'en raison d'une fraude généralisée qui a profité à Biden.

Trump et ses partisans - y compris de nombreux républicains au Congrès - rejettent le panel du 6 janvier comme une chasse aux sorcières politique, mais les partisans du panel disent qu'il s'agit d'une enquête nécessaire sur une menace violente contre la démocratie.