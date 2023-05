La fintech uruguayenne dLocal, première licorne du pays sud-américain, a vu ses actions s'effondrer vendredi, après la publication par le média argentin Infobae d'un article indiquant que le gouvernement enquêtait sur la fintech pour une possible fraude d'au moins 400 millions de dollars.

Citant des sources officielles anonymes, Infobae a déclaré que le gouvernement argentin enquêtait sur la fintech pour des "manœuvres irrégulières" et des transferts à l'étranger qui constitueraient une fraude, la plupart de ses revenus provenant de services vendus à des filiales de la même entreprise.

"L'entreprise fonctionne comme un simple instrument pour profiter de l'écart de taux de change et pour transférer des dollars à l'étranger avec des opérations qui ne sont pas reflétées dans la comptabilité", ont déclaré les sources citées par Infobae.

Selon Infobae, des sources de l'agence des douanes argentines ont déclaré qu'elles envisageaient de dénoncer dLocal à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

dLocal a publié un communiqué démentant l'article, affirmant avoir été victime d'"allégations trompeuses" et qu'elle continuerait à traiter les paiements normalement en Argentine.

dLocal et le gouvernement argentin n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Sergio Fogel, le fondateur de la société, a toutefois déclaré au journal uruguayen El Observador que les avocats de la société n'étaient pas au courant d'une telle affaire : "Nous avons vérifié auprès des avocats et il n'y a rien dans les dossiers officiels.

Les actions de la fintech ont baissé de 17 % dans les échanges de l'après-midi après avoir perdu plus de 34 % plus tôt dans la journée. Son action a déjà été mise à mal par les allégations de fraude du vendeur à découvert Muddy Waters en novembre dernier, et elle est loin de sa valeur d'il y a un an.