L'enquête sur le crash de China Eastern vise une action intentionnelle - sources

Les enquêteurs chargés de l'enquête sur le crash d'un avion de China Eastern Airlines examinent si celui-ci est dû à une action intentionnelle dans le poste de pilotage, sans qu'il y ait jusqu'à présent de preuve d'un dysfonctionnement technique, ont déclaré deux personnes informées de la question.

Le Wall Bourse Journal a rapporté plus tôt mardi que les données de vol de l'une des boîtes noires du Boeing 737-800 indiquaient que quelqu'un dans le cockpit avait intentionnellement fait s'écraser l'avion, citant des personnes familières avec l'évaluation préliminaire des officiels américains.

Boeing Co, le fabricant de l'avion, et le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis ont refusé de faire des commentaires et ont renvoyé les questions aux régulateurs chinois.

Le Boeing 737-800, en route de Kunming à Guangzhou, s'est écrasé le 21 mars dans les montagnes du Guangxi, après un plongeon soudain depuis son altitude de croisière, tuant les 123 passagers et les neuf membres d'équipage à bord.

Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en Chine continentale depuis 28 ans.

Les pilotes n'ont pas répondu aux appels répétés des contrôleurs aériens et des avions à proximité pendant la descente rapide, ont déclaré les autorités.

L'Administration de l'aviation civile de Chine a déclaré le 11 avril, en réponse aux rumeurs sur Internet d'un crash délibéré, que ces spéculations avaient "gravement induit le public en erreur" et "interféré avec le travail d'enquête sur l'accident".

China Eastern n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire mardi. Le Wall Bourse Journal a indiqué que la compagnie aérienne avait déclaré dans un communiqué qu'aucune preuve n'était apparue permettant de déterminer si l'avion accidenté présentait ou non des problèmes. L'ambassade de Chine s'est refusée à tout commentaire.

Le 737-800 est un prédécesseur largement utilisé du 737 MAX de Boeing, mais il ne dispose pas des systèmes qui ont été liés aux accidents mortels du 737-MAX en 2018 et 2019, qui ont conduit à un long blocage au sol du MAX.

China Eastern a cloué au sol l'ensemble de sa flotte d'avions 737-800 après le crash, mais a repris ses vols à la mi-avril dans une démarche largement considérée à l'époque comme excluant tout nouveau problème de sécurité immédiat concernant le modèle précédent de Boeing, qui reste le plus utilisé.

Dans un résumé d'un rapport préliminaire non publié sur le crash le mois dernier, les régulateurs chinois n'ont pas signalé de recommandations techniques sur le 737-800, qui est en service depuis 1997 avec un solide dossier de sécurité, selon les experts.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré dans une interview à Reuters le 10 mai que les enquêteurs du conseil et Boeing s'étaient rendus en Chine pour aider l'enquête chinoise. Elle a indiqué que l'enquête n'avait jusqu'à présent révélé aucun problème de sécurité qui nécessiterait des mesures urgentes.

Mme Homendy a déclaré que si le conseil avait des problèmes de sécurité, il "émettrait des recommandations de sécurité urgentes."

Le NTSB a aidé les enquêteurs chinois à examiner les boîtes noires dans son laboratoire américain de Washington.

Les actions de Boeing ont clôturé en hausse de 6,5 %.

La compilation d'un rapport final sur les causes pourrait prendre deux ans ou plus, ont déclaré des responsables chinois. Selon les analystes, la plupart des crashs sont causés par un cocktail de facteurs humains et techniques.

Les crashs délibérés sont exceptionnellement rares. Les experts ont noté que la dernière hypothèse laissait ouverte la question de savoir si l'action provenait d'un pilote agissant seul ou si elle était le résultat d'une lutte ou d'une intrusion, mais les sources ont souligné que rien n'avait été confirmé.

En mars 2015, un copilote de Germanwings a délibérément fait voler un Airbus A320 dans un flanc de montagne français, tuant les 150 personnes à bord.

Les enquêteurs français ont découvert que l'homme de 27 ans souffrait d'un "épisode dépressif psychotique" présumé, dissimulé à son employeur. Ils ont ensuite réclamé de meilleures directives en matière de santé mentale et des groupes de soutien par les pairs plus solides pour les pilotes. (Reportages de David Shepardson à Washington, Tim Hepher à Paris et Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; Montage de Leslie Adler, Marguerita Choy et Richard Pullin)