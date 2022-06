L'enquête sur les droits de l'homme mandatée par l'ONU reproche à Israël de rechercher un "contrôle total".

Le ministère israélien des affaires étrangères a qualifié le rapport de "gaspillage d'argent et d'efforts" qui s'apparente à une chasse aux sorcières. Israël a boycotté l'enquête, l'accusant de partialité et a interdit l'entrée à ses enquêteurs.

Bien qu'elle soit motivée par le conflit de 11 jours de mai 2021 au cours duquel 250 Palestiniens de Gaza et 13 personnes en Israël ont trouvé la mort, le mandat de l'enquête inclut les violations présumées des droits de l'homme avant et après ce conflit et cherche à enquêter sur les "causes profondes" des tensions.

Elle cite des preuves indiquant qu'Israël n'a "aucune intention de mettre fin à l'occupation" et poursuit le "contrôle total" de ce qu'il appelle le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui a été prise par Israël lors d'une guerre en 1967.

"Mettre fin à l'occupation ne suffira pas", indique le rapport, qui demande instamment des mesures supplémentaires pour garantir la jouissance égale des droits de l'homme.

Citant une loi israélienne refusant la naturalisation aux Palestiniens mariés à des Israéliens, le rapport accuse le pays d'accorder "un statut civil, des droits et une protection juridique différents" aux minorités arabes. Israël affirme que de telles mesures préservent la sécurité nationale et le caractère juif du pays.

Le ministère israélien a ajouté : "Il s'agit d'un rapport partial et unilatéral entaché de haine pour l'État d'Israël et basé sur une longue série de rapports antérieurs unilatéraux et partiaux."

Israël s'est retiré de Gaza en 2005, mais, avec l'aide de l'Égypte, serre les frontières de l'enclave désormais gouvernée par les islamistes du Hamas. Les autorités palestiniennes ont une autonomie limitée en Cisjordanie, qui est parsemée de colonies israéliennes.

Le Hamas, qui a juré la destruction d'Israël, a ouvert la guerre de mai 2021 par des attaques à la roquette suite à des mesures d'expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est, et en représailles à des affrontements entre la police israélienne et des Palestiniens près de la mosquée al-Aqsa, troisième site sacré de l'Islam.

Les combats de Gaza se sont accompagnés d'une rare violence de rue en Israël entre citoyens juifs et arabes.

Le Hamas a salué le rapport et a demandé instamment que les dirigeants israéliens soient poursuivis pour ce qu'il considère comme des "crimes" contre le peuple palestinien.

L'Autorité palestinienne a également salué le rapport et a demandé que les responsables rendent des comptes "d'une manière qui mette fin à l'impunité d'Israël".

Le rapport sera discuté au Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, la semaine prochaine. L'organe ne peut pas prendre de décisions juridiquement contraignantes.

Les États-Unis ont quitté le Conseil en 2018 en raison de ce qu'ils ont décrit comme son "parti pris chronique" contre Israël et ne l'ont pleinement réintégré que cette année.

De manière inhabituelle, la commission d'enquête de trois membres a un mandat ouvert. Un diplomate a déclaré que son mandat était déjà une question sensible. "Les gens n'aiment pas l'idée de la perpétuité", a-t-il dit.

Ses membres sont originaires d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Australie.