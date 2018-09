L'ensemble de la ville de Bassorah placée sous couvre-feu

(Rpt)

BASSORAH, Irak, 7 septembre (Reuters) - Les responsables irakiens de la sécurité ont imposé un couvre-feu vendredi soir sur l'ensemble de la grande ville du Sud, Bassorah, où de violentes manifestations ont eu lieu de nouveau ces dernières heures.

Un manifestant a été tué et 11 autres ont été blessés lors des manifestations de la journée dans la ville, a-t-on appris dans la soirée de sources médicale et proche des services de sécurité.

"Les forces de sécurité arrêteront toute personne présente dans les rues", a prévenu le commandement des opérations de Bassorah concernant le couvre-feu.

Les manifestants ont tourné vendredi leur colère contre le consulat d'Iran à Bassorah, qu'ils ont incendié après l'avoir envahi.

Les manifestations se sont succédé ces derniers jours à Bassorah pour protester contre la déliquescence des services publics, la corruption et les coupures d'électricité. Jeudi, les protestataires ont pris d'assaut et incendié plusieurs bâtiments publics et les bureaux de la plupart des partis politiques, bloquant de nombreuses artères, mais aussi le principal port du pays, Oumm Kasr, par lequel transitent toutes les importations du pays, à 60 km au sud de Bassorah. (Aref Mohammed; Eric Faye pour le service français)