Beaucoup de choses ont changé depuis que Wanda Mosley a contribué à galvaniser des milliers d'électeurs noirs dans l'État de Géorgie, terrain de bataille, pour aider le président américain Joe Biden à remporter l'élection générale de 2020.

Alors enthousiastes à l'idée de se rendre aux urnes, certains électeurs noirs se sentent aujourd'hui désillusionnés par la hausse du coût de la vie et les priorités en matière de justice raciale qui, selon eux, n'ont pas encore été tenues par les démocrates de Joe Biden, comme ils l'avaient promis, d'après les sondages et les entretiens réalisés.

"Ils veulent comprendre que leurs problèmes sont entendus, que leur humanité est reconnue", a déclaré M. Mosley, directeur national de Black Voters Matter, un groupe à but non lucratif qui s'efforce d'augmenter le taux de participation et d'inscription des électeurs noirs.

Des campagnes électorales massives soutenues par l'ancienne candidate au poste de gouverneur de la Géorgie, Stacey Abrams, et d'autres organisateurs noirs ont permis à M. Biden de remporter l'État en 2020 et aux démocrates d'accéder au Sénat.

Mais quatre ans plus tard, la force de M. Biden parmi les électeurs noirs du pays est moins certaine, car ils remettent en question l'engagement des démocrates en faveur du droit de vote, de la lutte contre la suprématie de la race blanche et d'autres questions qui leur sont chères. Selon un sondage réalisé en janvier par le Pew Research Center, les Noirs américains sont divisés sur la performance de M. Biden dans ses fonctions : environ 49 % des adultes noirs la désapprouvent, tandis que 48 % l'approuvent.

M. Biden et son rival, le candidat républicain Donald Trump, se sont tous deux rendus en Géorgie samedi pour tenter d'influencer les électeurs avant les primaires de mardi. Les résultats obtenus en Géorgie pourraient constituer un premier indicateur du chemin difficile que devra parcourir M. Biden avant les élections générales de novembre pour atteindre les électeurs noirs, qui constituent historiquement le bloc de vote le plus fidèle du parti démocrate. Selon Pew, 92 % des électeurs noirs ont soutenu M. Biden en 2020.

Les sondages d'opinion montrent que l'élection du 5 novembre s'annonce comme un match serré entre M. Biden et M. Trump, ce qui fait de la participation des Noirs américains - qui représentent des populations importantes dans des États clés comme la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie - un aspect crucial de la voie vers la victoire de M. Biden.

Mais il y a des signes avant-coureurs. Près d'une douzaine d'électeurs, de défenseurs des droits et de leaders des droits civiques interrogés par Reuters ont déclaré que la campagne de M. Biden avait un problème de communication sur le terrain dans les communautés noires du pays, y compris en Géorgie, où 33 % de la population est noire.

Selon eux, certains électeurs ont le sentiment que l'on n'en a pas fait assez pour eux, tandis que d'autres ne sont pas au courant des actions de M. Biden qui ont directement bénéficié aux Noirs américains, comme l'élargissement de l'accès à la couverture médicale, les gains économiques qui ont conduit à un taux de chômage record chez les Noirs et l'extension du crédit d'impôt pour les enfants, qui a permis de réduire de moitié la pauvreté des enfants en 2021.

En janvier, M. Biden a participé à l'émission de radio du révérend Al Sharpton, leader des droits civiques, et a vanté les mérites de plusieurs politiques, notamment les lignes directrices fédérales en matière de passation de marchés et l'élimination des tuyaux en plomb, qui visent à améliorer l'accès des entreprises noires aux marchés et à remédier à des décennies d'investissements faibles ou réduits dans les infrastructures dans les régions à forte population noire.

Après l'appel, M. Sharpton a déclaré que ses lignes téléphoniques avaient été inondées d'appels indiquant que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ces actions. M. Sharpton a indiqué qu'il avait rencontré l'équipe de M. Biden deux ou trois fois depuis mars dernier et que le message qu'il leur adressait était simple : ils doivent renforcer leurs liens avec les communautés noires.

"J'essaie de leur dire qu'il s'agit des réactions que je reçois et qu'ils doivent se battre agressivement sur ce point", a déclaré M. Sharpton à l'agence Reuters. "Cette campagne sera gagnée entre la côte ouest et la côte est. Ces gens, ceux à qui je parle à la radio tous les jours, ne reçoivent pas ces informations.

SANTÉ

Dans toute la Géorgie, une myriade de questions sont au cœur des préoccupations des électeurs noirs. L'accès aux soins de santé figure en tête de liste : La Géorgie affiche des résultats sanitaires parmi les plus mauvais du pays pour les Noirs américains - elle fait partie des quelques États où les taux de mortalité maternelle et infantile des Noirs sont les plus élevés du pays.

Les électeurs de Géorgie sont également frustrés par l'absence de progrès dans l'élimination des obstacles au vote des Noirs américains et dans le blocage des efforts visant à redessiner les cartes électorales, ce qui rend leur vote plus difficile à prendre en compte, selon les militants du droit de vote.

Les efforts des démocrates en la matière - notamment une loi globale sur le droit de vote visant à renforcer les protections juridiques contre les pratiques électorales discriminatoires - ont été largement bloqués ou limités par les républicains au Congrès pendant le mandat de M. Biden.

"Les gens sont toujours frustrés par cette situation", a déclaré M. Mosley. "Ils auraient dû faire ce qu'il fallait... tout ce qu'il fallait pour protéger nos droits de vote.

La campagne de M. Biden a indiqué que les électeurs noirs constituaient un groupe de base que le président s'efforçait de gagner par le biais d'une campagne publicitaire et de programmes de sensibilisation visant à établir un lien avec les électeurs. En Géorgie, la campagne travaille avec les dirigeants noirs locaux et met en lumière les actions du président directement auprès des électeurs, a déclaré Jonae Wartel, conseiller principal de la campagne de Joe Biden en Géorgie.

"Au cœur de la mobilisation des électeurs noirs dans cette élection, il s'agit de s'assurer qu'ils savent ce que le président a fait", a déclaré M. Wartel par téléphone à l'agence Reuters.

Selon les stratèges, il est peu probable que les républicains obtiennent une part importante des votes des Noirs américains. Mais la possibilité qu'un nombre suffisant d'électeurs basculent du côté républicain ou restent chez eux pourrait influencer le résultat de l'élection. Les républicains voient dans la baisse de l'enthousiasme pour les démocrates une occasion d'accroître leur soutien aux électeurs noirs.

"Beaucoup d'entre eux ne sont pas tout à fait sûrs que Biden soit la solution", a déclaré Camilla Moore, présidente du Conseil des républicains noirs de Géorgie. "Ce que nous voyons dans la communauté noire, c'est une volonté un peu plus marquée de considérer les républicains comme une option.

La rhétorique incendiaire de M. Trump et ses commentaires largement dénoncés comme racistes - il aurait notamment qualifié les immigrants originaires d'Afrique et d'Haïti de "pays de merde" - lui ont aliéné de nombreux électeurs noirs au fil des ans. Le mois dernier, il a déclaré que les électeurs noirs étaient plus attirés par lui après ses multiples inculpations pénales, ce qui lui a valu de vives critiques de la part des défenseurs des droits civiques et d'autres personnes.

SUPRÉMATIE BLANCHE

Les sondages montrent que les électeurs noirs restent profondément alarmés par la montée de la suprématie blanche et du nationalisme blanc au cours de la dernière décennie, une menace mise en lumière par la fusillade de masse perpétrée en 2022 par un suprémaciste blanc qui a tué 10 Noirs dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York. Un autre a tué trois clients noirs dans un magasin Dollar General à Jacksonville, en Floride, l'année dernière.

"Les gens sont encore profondément déstabilisés par le racisme et la façon dont il continue à se manifester et à être si présent pour eux", a déclaré Adrienne Shropshire, directrice exécutive de BlackPAC, un comité d'action politique de gauche qui s'efforce de mobiliser les électeurs noirs.

Certes, certains militants sur le terrain affirment que la situation est loin d'être désastreuse pour M. Biden. Nsé Ufot, ancien directeur général du New Georgia Project, une initiative non partisane d'inscription des électeurs qui a contribué à la victoire des démocrates dans l'État en 2020, a déclaré que la campagne de M. Biden avait encore du travail à faire, mais qu'elle avait réussi à cibler les électeurs noirs.

"Du point de vue de la campagne de M. Biden, il y a déjà une sorte d'indication précoce de l'importance de cet État", a déclaré M. Ufot. "Je pense qu'ils s'en sortent bien.

Karl Booker, résident de longue date en Géorgie, fait partie de ceux qui ont l'intention de voter pour M. Biden.

"Je pense que le vote des Noirs sera assez puissant pour faire basculer Biden une nouvelle fois", a déclaré Karl Booker, propriétaire du salon de coiffure Off The Hook Barbershop à Atlanta. "Les gens parlent toujours de voter pour le moindre des deux maux. Pour l'instant, j'ai le sentiment que Biden est définitivement la personne qui fera avancer le pays pour quatre années supplémentaires".