L'entrée de XXXLutz dans Conforama Suisse alimente les rumeurs d'absorption

Genève (awp) - Le groupe XXXLutz a récemment fait son entrée au capital de Conforama Suisse. Ce mouvement a alimenté les rumeurs d'un possible rachat de l'entreprise par le géant autrichien du meuble, qui contrôle déjà les meubles Pfister, a repris à Migros les emplacements de plusieurs magasins Interio et contrôle désormais Lipo, constate vendredi le journal Le Temps.

Si la hauteur de cette participation n'est pas connue, XXXLutz est désormais représenté au conseil d'administration de Conforama Suisse en la personne de Bertrand Lefort, l'homme de l'expansion du groupe autrichien à l'étranger, également ancien directeur général de Conforama Suisse.

Interrogé sur ce rapprochement, Dan Mamane, qui a racheté Conforama Suisse en 2020 et dirige l'opérationnel à titre intérimaire, n'a pas confirmé. "Les termes exact du contrat sont confidentiels", a-t-il indiqué au quotidien, tout en indiquant que l'accord permettait aux deux parties "de travailler ensemble de manière efficace et efficiente".

A propos des spéculations d'une reprise complète de Conforama Suisse par XXXLutz, Dan Mamane dément. "A ce jour, aucune décision n'a été prise dans ce sens et il n'y a aucune volonté non plus", a-t-il déclaré. Mais récemment, il déclarait à la chaîne régionale La Télé la phrase suivante: "Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement". Une phrase qui suggère que l'homme d'affaires pourrait changer d'avis en évoquant une conjoncture particulière, selon le journal.

Par ailleurs, Dan Mamane confirme qu'il est toujours à la recherche d'un directeur général. Si celui-ci venait de XXXLutz, ceci serait clairement un signe d'absorption. L'an dernier, les ventes de Conforama Suisse ont reculé à 401 millions de francs suisses, contre 450 millions à l'exercice précédent, alors que les ventes de l'ensemble du secteur ont progressé, selon une étude de la société GfK.

