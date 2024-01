ANKARA, 23 janvier (Reuters) - Le Parlement turc a ratifié mardi l'adhésion de la Suède à l'Otan, levant l'un des ultimes obstacles à l'entrée du pays dans l'Alliance transatlantique, réclamée au printemps 2022 par Stockholm à la suite de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine.

Alors que toute entrée dans l'Otan doit être approuvée par l'ensemble des pays membres, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait barrage pendant des mois à la candidature de la Suède, reprochant à celle-ci d'abriter des ressortissants kurdes considérés par Ankara comme "terroristes". Il a effectué un revirement en juillet dernier, lors d'un sommet de l'Alliance, en promettant de soumettre la question aux élus turcs.

La Suède a demandé en même temps que la Finlande à rejoindre l'Otan à la suite de l'offensive de la Russie en Ukraine, lancée en février 2022, marquant un virage sécuritaire historique. La Finlande est devenue en avril dernier le 31e membre de l'Alliance, alors que la candidature de la Suède était restée bloquée par la Turquie et la Hongrie.

Via le réseau social X (anciennement Twitter), le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s'est réjoui que son pays a effectué un pas supplémentaire vers un statut de membre de l'Otan.

La Hongrie est désormais le seul pays de l'Alliance à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède.

Les élus du Parti de la Justice et du Développement (AKP), au pouvoir à Ankara, et leurs alliés nationalistes ont voté en faveur de la ratification de l'entrée de la Suède dans l'Otan, de même que le principal parti d'opposition. Les partis islamistes et de gauche ont voté contre.

Recep Tayyip Erdogan devrait promulguer dans les prochains jours le texte ratifié par le Parlement, mettant fin à un long processus qui a frustré certains alliés occidentaux de la Turquie.

Par le passé, le dirigeant turc avait notamment lié la question de l'adhésion de la Suède à l'Otan à la livraison par les Etats-Unis d'avions de chasse F-16 et à la réouverture de discussions avec l'Union européenne sur une entrée de la Turquie dans le bloc. (Reportage Huseyin Hayatsever; rédigé par Jean Terzian)