La société de cannabis Greenlight a déclaré mardi qu'elle avait versé un dividende à ses actionnaires, qualifiant cette initiative de première pour un grand opérateur multiétatique.

"Nous avons envoyé 4% de notre capital total investi dans la société sous la forme d'un dividende, qui était un dividende spécial en temps utile", a déclaré à Reuters John Mueller, cofondateur et directeur général de Greenlight.

La société n'a pas donné de détails, mais a indiqué que le montant total du dividende était à "sept chiffres", dont la majorité a été envoyée la semaine dernière, tandis que le reste serait payé dans les prochains jours.

Greenlight a déclaré ne pas avoir de dette d'entreprise, ce qui permet à la marque de cannabis de se concentrer sur l'expansion par le biais d'acquisitions.

"Nous nous concentrons davantage sur les achats stratégiques en recherchant des actifs spécifiques au sein des entreprises", a déclaré M. Mueller.

M. Mueller a toutefois ajouté que la taille moyenne du panier du consommateur pourrait légèrement diminuer en raison de la probabilité d'une dépression.

"Une dépression du portefeuille est néfaste pour tous les secteurs. La taille du panier moyen pourrait légèrement diminuer, mais je pense que vous verrez également les structures de coûts des produits s'aligner davantage sur celles de la culture et de la fabrication", a-t-il déclaré.

La société est présente dans le Missouri, l'Arkansas, la Virginie occidentale, l'Illinois et le Dakota du Sud, avec plus de 36 licences de dispensaires de cannabis et plus de 180 000 mètres carrés de culture et de fabrication.