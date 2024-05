La compagnie argentine YPF ne fournira pas de carburant à la compagnie aérienne cubaine Cubana, a déclaré le ministère cubain des affaires étrangères mardi en fin de journée, ce qui a incité le transporteur public à fermer une ligne reliant La Havane à Buenos Aires depuis près de quarante ans.

Cuba a déclaré en avril qu'elle avait été contrainte d'annuler certains de ses vols vers Buenos Aires en raison d'un différend sur l'approvisionnement en carburant, mais a indiqué mardi qu'elle n'était pas parvenue à conclure un accord avec la compagnie argentine YPF et des responsables de haut niveau pour résoudre le problème.

"En conséquence, Cubana de Aviación a été contrainte de suspendre les vols réguliers entre Cuba et l'Argentine, qui étaient maintenus depuis 39 ans", a déclaré le ministère cubain des affaires étrangères dans un communiqué.

Une source du ministère argentin des transports a déclaré à Reuters qu'une réunion avait eu lieu vendredi et que, bien que le ministère n'ait pas le pouvoir de résoudre le conflit, "la réglementation en vigueur a été évaluée avec la compagnie en raison de cette situation pour voir s'il y avait des possibilités de (résoudre) le problème".

YPF a refusé de commenter la question.

Le ministère cubain des affaires étrangères a déclaré dans son communiqué que les fonctionnaires argentins avaient invoqué l'embargo commercial des États-Unis à l'encontre de Cuba pour justifier cette mesure, une interprétation que Cuba considère comme une violation du droit argentin et du droit international.

"L'application de restrictions anachroniques et absurdes à une entreprise cubaine est une démonstration tangible des effets dévastateurs du blocus imposé par les États-Unis à Cuba", a déclaré le ministère cubain des affaires étrangères.

L'embargo commercial des États-Unis contre Cuba a été mis en place à la suite de la révolution de Fidel Castro en 1959.

Le réseau de lois et de réglementations américaines complique les transactions financières et l'acquisition de biens et de services par le gouvernement cubain, tout en augmentant les risques pour certaines entreprises étrangères qui commercent avec Cuba.

Ce conflit laisse présager un refroidissement des relations entre le gouvernement du président argentin Javier Milei, un libertaire d'extrême droite, et le régime communiste de Cuba.

Les vols de Cubana entre La Havane et Buenos Aires, qui existent depuis longtemps, ont fonctionné en grande partie sans entraves malgré les sanctions, sous l'administration de l'ancien président argentin de gauche Alberto Fernandez, qui entretenait des liens étroits avec Cuba.

Mais Milei, qui a pris ses fonctions le 10 décembre, est ouvertement pro-américain et a adopté une position plus froide à l'égard des partenaires commerciaux de gauche dans la région et à l'étranger, notamment le Brésil et la Chine. (Reportage de Dave Sherwood à La Havane ; Reportage complémentaire de Maximilian Heath à Buenos Aires ; Rédaction de Mark Potter)