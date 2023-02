L'entreprise australienne Fortescue FFI voit le potentiel du Texas parmi 5 projets clés

Le quatrième plus grand producteur de minerai de fer au monde se lance dans la production d'hydrogène à partir de ressources renouvelables, connu sous le nom d'hydrogène vert, sous l'égide de son unité Fortescue Future Industries (FFI), et vise à devenir une puissance mondiale en matière d'énergie renouvelable.

Mais après avoir annoncé des dizaines d'accords de démarrage avec des gouvernements du monde entier au cours des dernières années, FFI a fait l'objet de critiques pour son manque de détails sur les projets qu'elle pourrait développer et sur la manière dont ils sont financés.

Le directeur général de FFI, Mark Hutchinson, a déclaré que sur un pipeline de plus de 100 projets, FFI est en passe d'en déterminer cinq sur lesquels elle prendra des décisions d'investissement cette année, les autres devant être potentiellement développés plus tard.

"Nous avons un certain nombre de chevaux dans la course. L'Amérique va jouer un grand rôle, la Norvège, l'Australie. Et nous avons encore quelques autres projets dans le monde, y compris en Afrique", a-t-il déclaré.

"Nous avons la certitude que nous en verrons cinq d'ici la fin de l'année".

FFI envisageait le Texas comme destination pour la production d'hydrogène vert, car la loi américaine sur la réduction de l'inflation avait rendu les affaires dans le pays plus attrayantes.

Hutchinson a également mentionné une installation d'ammoniac pour les marchés d'exportation sur l'île de Gibson qu'elle construit avec Incitec Pivot au large de la côte est de l'Australie.

Répondant à la question de savoir si Fortescue gardait des liquidités pour financer les développements, le fondateur et président exécutif Andrew Forrest a déclaré qu'il s'attendait à trouver des partenaires de projet, et que la qualité de sa clientèle permettra aux projets d'attirer des financements bancaires.

Les clients viendront d'Allemagne, de Singapour, du Japon et de Corée ; il a déclaré : "Nous pensons qu'ils seront très bancables."

Les grands investisseurs sont à la recherche de projets verts à financer, mais il n'y a pas suffisamment de projets dans les environs, a-t-il ajouté.

"Il y a une énorme quantité de capitaux sur le marché..... Le grand avantage que nous avons est un pipeline de projets."