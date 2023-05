L'entreprise australienne Newcrest Mining Ltd a déclaré lundi qu'elle recommanderait à ses actionnaires de voter en faveur de l'offre publique d'achat finale de Newmont Corp. qui valorise le mineur d'or à 26,2 milliards de dollars australiens (17,8 milliards de dollars).

Si l'opération est approuvée par les actionnaires de Newcrest et par d'autres organismes de réglementation, la production d'or de Newmont atteindra presque le double de celle de son plus proche rival, Barrick Gold Corp, ce qui consolidera la position de Newmont en tant que plus grand producteur d'or au monde.

Dans le cadre de cet accord, les actionnaires de Newcrest recevraient 0,400 action Newmont pour chaque action détenue, soit une valeur implicite de 29,27 dollars australiens par action, ce qui est supérieur au ratio d'échange précédent de 0,380 que le conseil d'administration de Newcrest avait rejeté à l'unanimité en février.

Newmont propose également un dividende spécial avec franchise pouvant aller jusqu'à 1,10 dollar par action au moment de la mise en œuvre de l'accord ou autour de cette date.

(1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Himanshi Akhand à Bengaluru Rédaction de Chris Reese et Lisa Shumaker)