L'entreprise australienne Recharge Industries rachète l'entreprise de batteries Britishvolt qui a échoué.

Recharge Industries, détenue par le fonds d'investissement new-yorkais Scale Facilitation, a été choisie au début du mois comme soumissionnaire privilégié pour Britishvolt, qui avait présenté des plans pour une gigafactory de 3,8 milliards de livres (4,54 milliards de dollars).

Les ambitions de la Grande-Bretagne de construire une industrie nationale de batteries pour véhicules électriques capable de soutenir la production automobile nationale ont été remises en question lorsque Britishvolt s'est effondrée en janvier, après avoir échoué à réunir suffisamment de fonds pour l'usine de Cambois.

"Soutenus par notre chaîne d'approvisionnement mondiale, nos partenaires de livraison stratégiques et un certain nombre d'accords clients importants en place, nous sommes confiants dans notre capacité à faire de la Gigafactory de Cambois un succès et à la faire évoluer vers un projet d'énergie verte avancé", a déclaré David Collard, directeur général de Scale Facilitation.

"Nous avons le bon plan en place, pour correspondre et soutenir l'énergie de la région et son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché international des batteries."

Le site prévu pour l'usine est considéré comme le meilleur emplacement "prêt à l'emploi" de Grande-Bretagne pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques à grande échelle, le terrain ayant déjà été acquis et le permis de construire étant en place.

Le gouvernement britannique, sous la direction de l'ancien premier ministre Boris Johnson, avait présenté le projet de Britishvolt comme une étape majeure vers la construction d'une industrie des VE, alors que le pays se dirige vers une interdiction des voitures à moteur à combustion en 2030.

Recharge Industries, qui construit une usine de cellules lithium-ion en Australie dont la production devrait commencer l'année prochaine, est apparu comme l'acheteur de Britishvolt à la suite d'un processus d'appel d'offres qui a vu plusieurs propositions. Elle n'a pas donné de détails sur la transaction.

