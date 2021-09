L'entreprise britannique Computacenter prévoit une pénurie de puces jusqu'en 2022.

Computacenter Plc a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les difficultés d'approvisionnement durent jusqu'à l'année prochaine, la société britannique de services informatiques étant confrontée à une pénurie mondiale de composants électroniques, notamment de puces informatiques.

La société, qui fournit des solutions de stratégie informatique et gère des infrastructures technologiques, a déclaré que le bénéfice ajusté avant impôts a augmenté à 118,9 millions de livres (163,74 millions de dollars) au cours du semestre clos le 30 juin, contre 74,6 millions de livres un an plus tôt, grâce à la vigueur de ses marchés allemand, britannique et américain. (1 $ = 0,7262 livre) (Reportage d'Aditi Sebastian à Bengaluru ; Montage de Ramakrishnan M.)