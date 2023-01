L'entreprise britannique Persimmon signale une faible demande alors que les acheteurs de maisons luttent contre l'incertitude économique.

La déclaration de Persimmon intervient un jour après que son grand rival Barratt ait déclaré qu'il construirait moins de logements au cours de son exercice fiscal actuel, alors que le carnet de commandes au cours des quatre mois précédant la fin décembre a chuté d'environ un tiers. Le marché immobilier britannique a ralenti au cours des derniers mois en raison d'une flambée des taux hypothécaires et d'une moindre disponibilité des prêts, tandis que les inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux à court terme et les incertitudes quant à l'ampleur de l'impact de l'inflation galopante sur les ménages ont ajouté à la pression.

"La hausse des taux hypothécaires, l'inflation, l'incertitude accrue sur le marché et la fin des réservations dans le cadre de (l') aide à l'achat (régime) en Angleterre ont eu un impact marqué sur le groupe

taux de ventes privées du groupe au quatrième trimestre et auront un impact négatif sur les perspectives pour 2023", a déclaré la société dans une déclaration commerciale annuelle.

La société du FTSE 100 a déclaré que les ventes à terme actuelles - le contrat de transaction signé entre les acheteurs et les constructeurs avec une date future - s'élevaient à 1 milliard de livres (1,21 milliard de dollars), contre 1,6 milliard de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8235 livre)