L'entreprise canadienne Hydro One cherche des cibles de fusion et d'acquisition plus importantes pour augmenter sa clientèle.

La plus grande compagnie d'électricité de l'Ontario, Hydro One Ltd, est à la recherche d'acquisitions d'une valeur pouvant atteindre 500 millions de dollars canadiens afin d'augmenter sa clientèle et de consolider le secteur fragmenté, a déclaré une porte-parole à Reuters.

Le gouvernement de l'Ontario, la province la plus peuplée du Canada, est désireux de faire baisser les coûts de l'électricité pour les consommateurs. Pour y parvenir, la province encourage Hydro One à obtenir des clients par le biais d'acquisitions, selon des sources.

"Nous pensons que cette consolidation de nos activités profite à la communauté, à l'Ontario et à Hydro One, car elle rend le réseau provincial plus efficace, tout en réduisant les coûts dans l'ensemble du système", a déclaré la porte-parole d'Hydro One.

La transaction portera principalement sur l'élargissement des zones de service et des clients, le remplacement des infrastructures vieillissantes et l'amélioration de la fiabilité du réseau, a déclaré l'une des sources.

Le réseau de distribution d'électricité de l'Ontario est très fragmenté et compte 60 entreprises, dont 55 détiennent moins de 2 % des parts du secteur, selon les données de l'organisme de réglementation provincial, la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO).

Hydro One, dont la valeur marchande est de 17,9 milliards de dollars canadiens, a refusé de dire dans quelle mesure elle prévoit d'augmenter sa clientèle, qui compte actuellement 1,4 million de clients.

Si l'entreprise détient de loin la plus grande part de marché dans la province, avec 35,5 % du total de l'industrie, Toronto Hydro-Electric System Ltd et Alectra Utilities Corp sont ses principaux concurrents, avec 21,8 % et 18,1 % du marché, respectivement.

DES FACTURES PLUS BASSES

Deux des plus petites transactions d'Hydro One, d'une valeur totale de 132 millions de dollars canadiens, ont obtenu l'approbation réglementaire l'an dernier, ce qui encourage l'entreprise à rechercher d'autres opportunités.

"Je pense qu'au fil du temps, le gouvernement a essayé d'encourager la consolidation", a déclaré Gavin MacFarlane, vice-président et agent de crédit principal chez Moody's.

La société, qui disposait de plus de 2 milliards de dollars canadiens en liquidités nettes au 31 décembre 2020, selon son dernier rapport annuel, prévoit de financer des acquisitions en utilisant son bilan, a déclaré la porte-parole.

Hydro One a estimé le mois dernier des dépenses de 1,91 milliard de dollars canadiens en investissements en capital pour 2021, mais la porte-parole a refusé de commenter le montant qui serait consacré aux fusions et acquisitions.

Les transactions dans les sociétés d'électricité canadiennes ont représenté 2,3 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 4,3 milliards de dollars pour l'ensemble de 2020, Hydro One représentant 2 % des transactions, selon les données de Dealogic.

Hydro One a récemment acquis les actifs commerciaux de Peterborough Distribution Inc et Orillia Power Distribution Corp pour une valeur totale de 104 millions de dollars canadiens.

Hydro One a déclaré à Reuters que les clients de Peterborough et d'Orillia ont vu une réduction de 1 % de la partie distribution de base de leurs factures après les acquisitions.

"Nous pensons qu'il existe d'autres opportunités de consolidation en Ontario et nous sommes ouverts à la poursuite de ces opportunités lorsqu'elles se présentent", a déclaré la porte-parole.

Hydro One, détenue à 47,3 % par le gouvernement de l'Ontario, a renforcé son équipe de fusions et d'acquisitions en embauchant des experts de banques et d'autres sociétés de conseil, ont déclaré trois sources à Reuters et la société a confirmé.

Parmi les récentes embauches d'Hydro One figure le nouveau vice-président de la croissance, Matt Vines, un banquier d'affaires embauché par la Banque de Montréal en août et qui travaillait auparavant dans le domaine des fusions et acquisitions pour la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

Bien que la porte-parole d'Hydro One ait déclaré que l'entreprise " renforçait " son équipe de stratégie d'entreprise, elle a refusé de communiquer à Reuters la taille de l'équipe actuelle.

(1 $ = 1,2635 dollar canadien) (Reportage de Maiya Keidan à Toronto et Shariq Khan à Bengaluru ; édition par Denny Thomas et Steve Orlofsky)