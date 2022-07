L'entreprise canadienne Rogers dit travailler à résoudre les problèmes affectant des milliers d'utilisateurs.

Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, a indiqué que plus de 20 000 utilisateurs avaient signalé la panne. Les rapports ont chuté à près de 10 000 vers 9 h (heure de l'Est).

"Nous sommes conscients des problèmes qui affectent actuellement nos réseaux et nos équipes sont pleinement engagées pour résoudre le problème dès que possible", a déclaré Rogers dans un tweet.

Le compte Twitter du Toronto Police Operations a tweeté que certains utilisateurs rencontraient des problèmes pour appeler le numéro d'urgence 911.

Interac, qui exploite un service de transfert d'argent par courriel utilisé par plusieurs banques canadiennes, a déclaré que la panne affectait ses services. La Banque Toronto-Dominion a déclaré qu'elle rencontrait des problèmes de système avec son service Virement Interac.

Rogers, qui compte environ 10 millions d'abonnés aux services sans fil et 2,25 millions d'abonnés aux services Internet de détail, a accepté d'acheter son rival Shaw Communications Inc. dans le cadre d'une transaction de 20 milliards de dollars canadiens, mais doit faire face à un examen réglementaire pour conclure la transaction.