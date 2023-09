La société canadienne Silfab Solar a annoncé mardi qu'elle investirait 150 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de cellules solaires en Caroline du Sud, étendant ainsi ses activités américaines à la côte Est.

Cette annonce fait de Silfab le dernier fabricant d'équipements solaires à s'engager dans une nouvelle production aux États-Unis depuis l'adoption, l'année dernière, de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden. Cette loi historique encourage la fabrication nationale de composants d'énergie propre grâce à des crédits d'impôt accordés aux producteurs et aux acheteurs.

Silfab a déclaré que la nouvelle usine de Fort Mill, en Caroline du Sud, créera 800 emplois et commencera ses activités au troisième trimestre 2024.

Elle sera capable de produire 2 gigwatts (GW) de cellules et 1,2 GW de modules par an, a déclaré un porte-parole de l'entreprise, ce qui représente une forte expansion de ses activités. Silfab dispose actuellement d'une capacité de production totale de 1,6 GW dans deux usines américaines situées dans l'État de Washington et une à Toronto.

Silfab a déclaré avoir choisi ce site, situé dans la banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord, pour sa main-d'œuvre qualifiée, sa qualité de vie et son "engagement en faveur de l'innovation".

"L'investissement de Silfab Solar en Caroline du Sud renforce nos capacités de production en Amérique du Nord, crée des emplois bien rémunérés et constitue l'emplacement idéal sur la côte Est pour servir nos clients en pleine croissance", a déclaré Paolo Maccario, directeur général, dans un communiqué.

Pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 10 % au titre de l'IRA, 40 % du coût des composants d'un projet doivent être fabriqués aux États-Unis. Les cellules, qui sont les éléments constitutifs des panneaux solaires, représentent une grande partie de ce puzzle. Il n'y a pas actuellement d'offre américaine de cellules à base de polysilicium.

L'entreprise italienne Enel, l'entreprise canadienne Heliene et l'entreprise sud-coréenne Hanwha ont également annoncé ces derniers mois des projets de fabrication de cellules solaires aux États-Unis.

Silfab est soutenue par la société canadienne de capital-investissement ARC Financial Corp. (Reportage de Nichola Groom ; Rédaction d'Aurora Ellis).