Baoshan Iron and Steel Co (Baosteel), le plus grand sidérurgiste chinois coté en bourse, va racheter les 50 % de parts détenues par le japonais Nippon Steel dans leur entreprise commune de tôles d'acier pour l'automobile.

Dans un document déposé à la Bourse de Shanghai mardi, Baosteel a déclaré que le conseil d'administration de l'entreprise avait approuvé la proposition d'acquisition de la participation de 50 % dans Baosteel-Nippon Steel Automotive Steel Sheets (BNA) pour 1,758 milliard de yuans (241,67 millions de dollars).

Nippon Steel va dissoudre sa coentreprise avec Baosteel, ce qui réduira de 70 % la capacité de production d'acier de l'entreprise japonaise en Chine, a rapporté mardi le quotidien économique Nikkei.

(1 $ = 7,2745 yuans chinois)