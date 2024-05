L'entreprise chinoise UEG remporte l'appel d'offres pour l'exploitation du champ pétrolier et gazier irakien d'Al-Faw

Le 11 mai 2024 à 13:50

L'entreprise chinoise UEG a remporté l'appel d'offres pour l'exploitation du champ pétrolier et gazier irakien d'Al-Faw dans la région frontalière entre l'Irak, le Koweït et l'Iran, d'une superficie totale de 1 398 kilomètres carrés dans la province méridionale irakienne de Bassorah, a déclaré samedi le ministre irakien du pétrole. (Reportage de Moayed Kenany ; Rédaction d'Adam Makary et Clauda Tanios ; Edition de Mark Potter)