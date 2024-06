L'entreprise chinoise d'équipements de sécurité Nuctech intente un procès à la Commission européenne à la suite de perquisitions dans ses bureaux néerlandais et polonais, affirmant qu'il n'existe aucune preuve des allégations selon lesquelles elle aurait bénéficié d'un soutien illégal de l'État.

L'entreprise, qui fabrique des scanners corporels et de bagages pour les aéroports et les ports de plus de 170 pays et qui a été inscrite sur la liste noire du Bureau américain de l'industrie et de la sécurité, Commerce, en 2020, a déclaré qu'elle avait fait appel auprès du Tribunal de première instance basé à Luxembourg, la deuxième plus haute instance d'Europe.

Ce recours intervient deux mois après que la Commission européenne a perquisitionné deux des locaux de Nuctech dans l'UE, car elle soupçonne l'entreprise d'avoir reçu des subventions étrangères ayant un effet de distorsion, en violation du règlement sur les subventions étrangères (RSF) de l'Union européenne, introduit en 2023.

Nuctech, qui appartient en partie à l'État, a nié les allégations de l'UE.

"Nuctech a fait appel devant le Tribunal de l'UE de la décision de la Commission européenne d'inspecter les bureaux de Nuctech en raison de soupçons d'infraction au règlement de l'UE sur les subventions étrangères", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Nuctech a également demandé au Tribunal de l'UE de suspendre l'inspection afin d'éviter tout préjudice potentiel pour Nuctech.

La Commission n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Il pourrait s'écouler plusieurs années avant que le tribunal ne rende un arrêt.

La Commission, qui fait office de gardienne de la concurrence dans l'UE, a ouvert quatre enquêtes à l'encontre d'entreprises chinoises au titre du règlement sur les services financiers afin de déterminer si des subventions ont aidé des entreprises à surenchérir sur leurs rivales de l'UE lors d'appels d'offres. (Reportage de Foo Yun Chee, édition de Mark Potter)