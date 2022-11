L'entreprise d'emballage britannique DS Smith nomme Pike de Biffa comme nouveau patron des finances

Pike, 53 ans, rejoindra DS Smith après avoir quitté la société de gestion des déchets Biffa Plc, où il était directeur financier depuis quatre ans.

En septembre, Biffa a accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement Energy Capital Partners (ECP) dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,3 milliard de livres (1,55 milliard de dollars).

Sous la direction du ressortissant britannique, Biffa a vu le cours de son action grimper de près de 64 % jusqu'à la dernière clôture.

"Richard a d'excellents antécédents en tant que directeur financier dans des entreprises manufacturières et une grande expérience dans les secteurs du recyclage et de la durabilité", a déclaré Miles Robert, directeur général de DS Smith, dont l'intérêt pour le recyclage et les emballages durables s'est intensifié au fil des ans.

Le départ de Pike de Biffa devrait avoir lieu au plus tard le 30 avril, a déclaré la société de gestion des déchets midcaps dans un communiqué séparé.

(1 $ = 0,8405 livre)