CyberArk a annoncé lundi qu'elle allait racheter la société de cybersécurité Venafi à la société d'investissement Thoma Bravo, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,54 milliard de dollars.

L'entreprise fera l'acquisition de Venafi en combinant un milliard de dollars en espèces et environ 540 millions de dollars en actions, et prévoit de conclure l'opération au cours du second semestre de 2024.

Venafi devrait également ajouter environ 150 millions de dollars de revenus récurrents annuels et sera immédiatement rentable pour les marges de CyberArk, a déclaré l'entreprise. (Reportage de Zaheer Kachwala à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore)