L'entreprise de gestion informatique DXC reçoit une approche de rachat

DXC Technology a déclaré mardi avoir été approché par un sponsor financier au sujet d'un rachat potentiel de la société de gestion informatique, sans divulguer d'autres détails.

Les actions de la société, dont la capitalisation boursière s'élève à près de 6 milliards de dollars, ont bondi de près de 9 % mardi avant une interruption des échanges. Elles étaient en hausse de 5,5 % après la reprise des échanges.

La société n'a reçu aucune proposition formelle mais est engagée dans des discussions préliminaires, a-t-elle déclaré.

Baring Private Equity Asia a fait l'approche de rachat, selon un tweet d'un journaliste de Bloomberg. Baring n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En cas de reprise réussie, DXC serait l'une des nombreuses entreprises de haut vol qui ont choisi de se privatiser alors que la hausse des taux d'intérêt et les niveaux punitifs de l'inflation compriment les prix des actions.

Le mois dernier, Vista Equity Partners a proposé d'acheter la société de sécurité logicielle KnowBe4 Inc.

En août, la société de fret aérien Atlas Air Worldwide Holdings Inc a accepté d'être privatisée pour près de 3 milliards de dollars par un groupe d'investisseurs dirigé par le géant du capital-investissement Apollo Global Management Inc.

Ce rapport intervient plus d'un an après que DXC a mis fin aux négociations de fusion avec le groupe français de conseil en informatique Atos SE, qui avait proposé une offre de 10 milliards de dollars pour l'entreprise. (Reportage de Niket Nishant et Yuvraj Malik à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri)