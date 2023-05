Kidde-Fenwal Inc., une filiale de Carrier Global Corp spécialisée dans les systèmes de lutte contre les incendies, a déposé son bilan dimanche, alors qu'elle ploie sous le poids de poursuites judiciaires alléguant que les "produits chimiques à vie" contenus dans ses mousses anti-incendie ont contaminé les sources d'eau autour des aéroports et des bases militaires des États-Unis.

Kidde-Fenwal s'est placée sous la protection du chapitre 11 devant le tribunal des faillites du Delaware. La société cherche un acheteur pour ses activités, affirmant que sa responsabilité probable dans le litige "dépasse substantiellement" sa capacité à payer.

Depuis 2016, Kidde-Fenwal a été citée comme défenderesse dans plus de 4 400 actions en justice intentées par des collectivités locales, des entreprises et des particuliers, affirmant que les produits de mousse à formation de film aqueux (AFFF) ont contaminé l'eau potable et le sol avec des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, connues sous le nom de PFAS ou de "forever chemicals" (produits chimiques à vie). Kidde-Fenwal a vendu des produits à base de mousse AFFF entre 2007 et 2013, selon les documents du tribunal.

Kidde-Fenwal est l'un des nombreux défendeurs, avec 3M Co et DuPont de Nemours Inc, à être confronté à un procès de type bellwether en juin devant le tribunal fédéral de Caroline du Sud, où les litiges relatifs à l'AFFF ont été regroupés.

Le litige a coûté à Kidde-Fenwal 6 millions de dollars pour la seule année 2023. Kidde-Fenwal possède des actifs d'une valeur de 318 millions de dollars et a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2022, selon les documents déposés au tribunal.

L'AFFF a été développé conjointement par 3M et l'armée américaine dans les années 1970, et a été principalement utilisé pour éteindre rapidement les incendies de carburant dans les bases militaires et les aéroports, selon les documents judiciaires.

Kidde-Fenwal ne fabrique pas de produits AFFF, mais en vendait auparavant par l'intermédiaire d'une filiale appelée National Foam. Kidde-Fenwal a vendu National Foam en 2013 pour 77 millions de dollars à une société connue sous le nom de New National Foam, selon les documents judiciaires.

Carrier Global a déclaré lundi qu'elle soutiendrait les efforts de Kidde-Fenwal pour trouver un acheteur en cas de faillite, et que tous les produits de la vente seraient disponibles pour payer les dettes AFFF et d'autres réclamations. Carrier a déclaré qu'il n'y avait "aucune garantie" qu'elle recevrait un quelconque recouvrement à la suite d'une vente dans le cadre d'une faillite.

Carrier a pris possession de Kidde-Fenwal lorsque les deux sociétés ont été séparées de United Technologies Corp en 2020. Carrier a déclaré dans un communiqué lundi que Kidde-Fenwal était une entreprise gérée de manière indépendante et qu'elle ne constituait pas un "ajustement stratégique" pour Carrier à l'avenir.

Les PFAS sont présents dans des milliers de produits, des téléphones portables aux emballages alimentaires. Elles font l'objet d'un nombre croissant d'actions en justice qui les associent au cancer, à d'autres risques pour la santé et à des dommages environnementaux. La société 3M, l'un des principaux défendeurs dans les procès relatifs aux AFFF, a déclaré qu'elle cesserait de produire des PFAS d'ici à 2025.

L'affaire est In re Kidde-Fenwal Inc, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, No. 23-10638.

Pour Kidde-Fenwal : Derek Abbott de Morris, Nichols, Arsht & Tunnell ; et Justin DeCamp de Sullivan & Cromwell.

