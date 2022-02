L'entreprise de sécurité suédoise Gunnebo va vendre son activité de gestion de trésorerie à Sesami.

Gunnebo a déclaré dans un communiqué que la vente s'inscrit dans une stratégie datant de 2020 visant à se retirer des segments de la sécurité intégrée et de la gestion des espèces pour se concentrer sur le stockage sécurisé et le contrôle des entrées, qui comprend des opérations telles que les portes de sécurité et les tourniquets.

L'activité de gestion des espèces a réalisé un chiffre d'affaires net de 865 millions de couronnes (94,1 millions de dollars) en 2020, représentant environ 20% des ventes du groupe Gunnebo. Le bénéfice d'exploitation (EBITA) était de 13 millions de couronnes en 2020.

(1 $ = 9,1977 couronnes suédoises)