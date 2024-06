L'entreprise de soins de santé Concentra dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Le groupe Concentra, spécialisé dans les soins de santé, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme l'a montré vendredi un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes). (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)