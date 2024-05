L'entreprise indienne Bharat Petroleum Corp (BPCL) a publié jeudi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, pénalisé par des marges de commercialisation plus faibles et des coûts de matières premières plus élevés.

Le bénéfice net de l'entreprise publique a chuté de près de 35% à 42,24 milliards de roupies (environ 506 millions de dollars), bien en dessous de l'estimation des analystes de 52,66 milliards de roupies, selon les données de LSEG.

BPCL, troisième raffineur de pétrole du pays en termes de capacité, a déclaré que sa marge brute de raffinage moyenne - le bénéfice tiré de la fabrication de produits raffinés à partir d'un baril de pétrole - était de 14,14 dollars par baril pour l'exercice clos le 31 mars, contre 20,24 dollars par baril l'année précédente.

L'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, a acheté du pétrole russe à des prix réduits ces dernières années, ce qui a aidé les raffineurs nationaux à atténuer l'impact de la hausse des prix mondiaux du pétrole brut.

Toutefois, la diminution des rabais russes au cours de l'exercice précédent et la baisse des prix des carburants en Inde à l'approche des élections nationales ont pesé sur les marges de raffinage de sociétés telles que Bharat Petroleum.

Au niveau mondial, les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 14 % entre janvier et mars.

Les recettes d'exploitation de BPCL ont diminué de 1 % pour atteindre 1,32 trillion de roupies, tandis que les coûts des matières premières ont augmenté de près de 3 % pour atteindre 565,53 milliards de roupies.

Les entreprises publiques comparables, Indian Oil Corp et Hindustan Petroleum, ont également enregistré une baisse de leurs bénéfices trimestriels.

Par ailleurs, Bharat Petroleum a approuvé une émission d'actions gratuites dans un rapport de 1:1 et a déclaré un dividende final de 10,5 roupies par action.

(1 $ = 83,4718 roupies indiennes) (Reportage de Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)