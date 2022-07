L'entreprise indienne HCL chute suite à un manque à gagner au premier trimestre et à des perspectives de marge décevantes.

HCL a affiché mardi un bénéfice net de 32,83 milliards de roupies (412,28 millions de dollars), inférieur aux estimations moyennes de 33,1 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv.

La société a réitéré ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2022-23 à 12 % à 14 % en monnaie constante et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la marge du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) se situe entre 18 % et 20 %.

De multiples analystes ont déclaré que les perspectives de marge étaient décevantes.

"Nous nous attendons à ce que HCL continue à lutter (sur le plan des marges) en raison de problèmes élevés du côté de l'offre et d'un faible démarrage de l'exercice 23, ce qui aura pour conséquence que sa marge EBIT manquera l'extrémité inférieure de ses prévisions de 50 points de base", ont déclaré les analystes de Motilal Oswal dans une obligation.

(1 $ = 79,6300 roupies indiennes)