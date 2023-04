Iron Pillar a annoncé mercredi la clôture d'un fonds de série B et C de 129 millions de dollars destiné à soutenir des startups indiennes spécialisées dans les logiciels en nuage, la société de capital-risque augmentant ainsi son exposition à ce secteur en plein essor.

International Data Corporation (IDC), une société d'intelligence économique, a prévu en décembre que le marché indien des services de cloud public atteindrait 13 milliards de dollars d'ici à 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 % entre 2021 et 2026.

"Le marché mondial des services en nuage croît à un rythme sans précédent", a déclaré Anand Prasanna, associé directeur d'Iron Pillar, dans un communiqué.

Iron Pillar a déjà investi dans plusieurs entreprises indiennes de logiciels en nuage, dont Uniphore, Servify, CoreStack, Ushur et Pando. Le nouveau fonds mettra l'accent sur l'infrastructure en nuage et les logiciels en tant que service (SaaS).

Le dernier fonds a attiré la participation d'investisseurs institutionnels existants des États-Unis, d'Europe et du Moyen-Orient, dont 57 Stars LLC, ainsi que de nouveaux bailleurs de fonds, dont deux fonds de dotation et une fondation, a déclaré Iron Pillar sans divulguer de noms.

Iron Pillar, qui affirme que son modèle d'investissement consiste à mener des séries B et C dans les entreprises de son portefeuille, a également investi dans la plateforme de commande de viande en ligne FreshToHome et dans le vendeur de bijoux BlueStone.