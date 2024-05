L'entreprise indienne JSW Cement a déclaré mardi qu'elle investirait environ 30 milliards de roupies (360,2 millions de dollars) pour mettre en place une usine de ciment dans l'État du Rajasthan, dans le nord du pays, afin de répondre à la demande croissante de ce matériau de construction essentiel.

Cet investissement intervient à un moment où les cimentiers indiens augmentent leur production en raison de l'accroissement des dépenses publiques en matière d'infrastructures et de la bonne santé du marché de l'immobilier.

Le leader du marché, UltraTech Cement, a déclaré le mois dernier qu'il mettrait de côté 3,9 milliards de dollars pour les dépenses d'investissement en cours au cours des trois prochaines années.

L'unité proposée par JSW Cement fournira du ciment au Rajasthan, à l'Haryana, au Punjab et à la région de la capitale nationale, marquant ainsi l'entrée de l'entreprise sur le marché du nord du pays, dominé par Shree Cement et UltraTech.

Selon son dernier rapport annuel, JSW Cement exerce ses activités dans les régions de l'est, du sud et de l'ouest du pays.

La nouvelle cimenterie comprendra une unité de clinkérisation d'une capacité maximale de 3,30 millions de tonnes par an (MTPA) et une unité de broyage d'une capacité maximale de 2,50 MTPA, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

JSW Cement financera l'investissement par une combinaison de capitaux propres et de dettes à long terme, et prévoit de créer 1 000 emplois directs et indirects.

(1 $ = 83,2825 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)